アスキーグルメ厳選！ Amazonお勧め食品セール情報 第197回
2Lボトルが6本も！ 大容量アイスコーヒーが23％オフでまとめ買いのチャンス
2026年10月09日 19時00分更新
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「サントリー ボス ホームカフェ 無糖 2L×6本」が
Amazonタイムセールに登場！
サントリーの「ボス ホームカフェ 無糖 2L×6本」がAmazonでセール価格で販売されています。
参考価格2,398円のところ、23％オフの1,840円で販売中です。1本あたり約307円で、毎日のコーヒーをまとめて買い置きしたい人にも注目の商品です。
「ボス ホームカフェ 無糖」の特徴
Amazon商品ページより
「ボス ホームカフェ 無糖」は、たっぷり飲める2L入りの大容量アイスコーヒーです。砂糖を加えていない無糖タイプで、コクと苦味のバランスに配慮し、香り高くすっきりとした味わいに仕上げてたといいます。
焙煎工程では熱をコントロールし、キャラメリックなロースト香によるコーヒーのボディと、深煎りの香りに注力しています。
また、高圧力で抽出時間を短くする工程と、じっくり連続抽出する工程を組み合わせた「クリア抽出製法100％」を採用。雑味を抑えたクリアな味わいと、深いうまみを目指しています。
まとめ：大容量アイスコーヒーをまとめ買いするチャンス！
「ボス ホームカフェ 無糖 無糖 2L×6本」は、毎日のコーヒーを冷蔵庫にストックしておきたい人にうれしい、2L入りの大容量ボトル。6本セットなら、頻繁に買い足す手間を減らせるのもポイントです。
現在、Amazonでは23％オフの1,840円、1本あたり約307円で販売されています。日常的にアイスコーヒーを飲む人は、セール価格になっているこの機会にまとめ買いを検討してみてはいかがでしょうか。
※価格は税込み表記です。
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