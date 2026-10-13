Amazonセール情報大紹介！ 第2358回
Office付きで12万9800円！ Core 5＋16GBメモリを備えたMSIの15.6型ノートPCがAmazonタイムセールに登場
2026年10月13日 17時30分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】MSI 15.6型ノートPC「Modern 15 F1MX」をチェック！
MSIの15.6型ノートPC「Modern 15 F1MX」がAmazonでタイムセール対象。参考価格155,800円から17％オフの129,800円で販売中。
仕事用のノートPCを買い替えるなら、Officeが付いているかどうかは気になるところ。このモデルにはMicrosoft 365 Personal（24か月版）が付属し、文書作成や表計算にも使える。Core 5と16GBメモリ、512GB SSDを備えており、Officeを使う仕事から自宅での普段使いまで、幅広く活用できるノートPCだ。
①24か月版Officeと最大64GB対応メモリ
Microsoft 365 Personal（24か月版）が付属する。OSにはWindows 11 Homeを採用する。メモリはDDR5規格で、2基のスロットのうち1基が空いており、最大64GBまで対応する。
②15.6型フルHD液晶に非光沢パネルを採用
ディスプレーは15.6型で、解像度は1920×1080ドットのフルHD。光沢を抑えたノングレア仕様を採用し、リフレッシュレートは60Hzとなっている。本体サイズは幅358.9×奥行き235.9×高さ19.9mmで、重量は約1.7kgだ。
③映像出力対応のUSB Type-CとHDMIを搭載
USB 3.2 Gen 2 Type-C端子は映像出力とUSB PDに対応。USB 3.2 Gen 1 Type-A端子を3基、HDMI端子を1基備える。92万画素のウェブカメラにはマイクとプライバシーシャッターを搭載し、Wi-Fi 6EとBluetoothにも対応する。
製品スペック
【CPU】Intel Core 5 120U
【メモリ】16GB DDR5
【ストレージ】512GB SSD（M.2 NVMe）
【ディスプレー】15.6型フルHD（1920×1080ドット）、非光沢、60Hz
【Office】Microsoft 365 Personal（24か月版）／Office Home & Business 2024 永続版 オプション付
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