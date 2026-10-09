Amazonで“ずっと売れてるやつ”だけ紹介します！ 第290回
18型の大画面でゲームに没入！ RTX 5070搭載ゲーミングノート「GIGABYTE GAMING A18」
2026年10月09日 17時00分更新
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強者が使うゲーミングノート
「GIGABYTE A18」
GIGABYTE A18は、18型のゲーミングノートPC。Amazon.co.jpではタイムセールで26万9799円で販売されています（10月9日現在）。
本製品は、GeForce RTX 5070とAMD Ryzen 7 260を搭載したハイスペックゲーミングノートPCです。アスペクト比16:10の18型WQXGA液晶は165Hzの高リフレッシュレートに対応し、迫力ある大画面で滑らかな映像を楽しめます。
独自AI「GiMATE」によるパフォーマンス自動最適化機能やWINDFORCE冷却システムを備え、高負荷なゲームやクリエイティブ作業も快適。ゲーム強者が使うレベルの端末です。
「GIGABYTE A18」の特徴
RTX 5070＆Ryzen 7搭載の圧倒的グラフィック性能
最新GPUと高性能CPUの組み合わせにより、最新の重いゲームや動画編集、配信作業までストレスなくこなせます。
18インチWQXGA・165Hzの大画面ディスプレー
迫力ある18インチの16:10大画面と165Hz駆動により、広色域で滑らかかつ臨場感あふれる映像表現を実現します。
GIGABYTE独自AI「GiMATE」で性能を自動最適化
AIが環境や用途を分析し、PCのパフォーマンスや静音性を自動調整して常に最適な状態を維持します。
まとめ：ゲームにも仕事にも
おすすめしたいのは、「安定したゲーミングノート」を求める人です。優れたスペックのCPU／GPUにより、重いゲームや配信、動画編集なども快適に動作。サウンドもDolby Atmos対応により、立体感のある音を実現します。
ゲームだけでなく、仕事用としても快適に使えると評判。キーボードは大型キーキャップを採用し、打ちやすい設計になっています。ぜひこの機会に買い替えをご検討ください。
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