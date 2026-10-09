Amazonで“ずっと売れてるやつ”だけ紹介します！ 第289回
2.5K液晶＆ペン付属！ 快適な12.1型タブレット「Lenovo Idea Tab Plus」が29％オフ
2026年10月09日 16時00分更新
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高コスパなミドルクラスのタブレット
「Lenovo Idea Tab Plus」
Lenovo Idea Tab Plusは、Android 15搭載の12.1型ワイドパネルタブレット。Amazon.co.jpではタイムセールで、4万5800円（29％オフ）で販売されています（10月9日現在）。
12.1型高解像度ディスプレー（2560×1600）と8コアCPU「Dimensity 6400」を搭載し、8GBメモリと256GBストレージを備え、イラスト制作や動画視聴、マルチタスクもサクサクこなせる1台。
4つのスピーカーによるドルビー・アトモス対応サウンドや、最長13時間のバッテリー駆動、専用ペンの付属など、仕事から娯楽まで幅広く活躍します。
「Lenovo Idea Tab Plus」の特徴
2.5Kの高解像度12.1型大画面で映像も作業も快適
2560×1600ドットの精細な大画面を備え、動画鑑賞やウェブ閲覧、書類作業も圧倒的な見やすさで行えます。
手書き入力に便利な「Lenovo Tab Pen」が標準付属
付属のスタイラスペンを使って繊細なイラスト制作やメモ書きができ、お絵かき用としても活用できます。
大容量バッテリー＆クアッドスピーカーでエンタメも満足
約13時間駆動の10200mAhバッテリーとDolby Atmos対応の4スピーカーで、長時間高音質を楽しめます。
まとめ：動画や電子書籍を楽しみたいなら
おすすめしたいのは、「安価で快適なタブレット」を求める人です。12.1型の見やすいディスプレーに余裕のある8GBメモリ、256GBストレージを備えつつ、日常使いに寄せたバランスのよさ。これで4万円台ならかなりお買い得です。
スマホより大きな画面で動画や電子書籍を楽しみたい、でもノートPCほど大げさなものはいらない……という人にぴったりの1台。仕事用のサブタブレットとしても優秀なので、ぜひ購入を検討してみては。
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