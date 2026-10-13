VAIO おすすめモデル&セール／キャンペーン情報 第21回
本体3万円引きで16万8000円！ 16型大画面の「VAIO F16」は顔・指紋認証に3年延長サポートも付帯
2026年10月13日 19時45分更新
本体最大3万5000円引きの「オータムキャンペーン2026」
VAIOストアでは現在、「オータムキャンペーン2026」を開催中。対象のVAIO PCカスタマイズモデルを本体最大35,000円引きで販売している。キャンペーン期間は11月17日(火)9時59分まで。
対象モデルは「VAIO SX12」「VAIO SX14」「VAIO S13」「VAIO F14」「VAIO F16」の5シリーズ。さらに、Core 7を選択すると10,000円引き、Core 5なら5,000円引きとなる。
また、VAIOストアで新規会員登録するともらえる最大25,000円引きクーポンも併用可能。なお、ディズニーモデルとトイ・ストーリーモデルは本キャンペーンの対象外となる。
おすすめPC：VAIO F16（VJF1628）
「VAIO F16（VJF1628）」は、16.0型ワイドディスプレーを搭載したノートPC。今回のキャンペーンでは本体30,000円引きの168,000円で購入できる。
CPUにはCore 3 100Uを採用し、8GBメモリと256GB SSDを搭載。ディスプレーは縦横比16:10、解像度1920×1200ドットのWUXGA液晶を採用している。
顔認証と指紋認証に対応するほか、VAIOオリジナルのワイヤレスマウスと3年延長サポートも付帯。Core 5やCore 7へのカスタマイズも可能だ。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第20回
トピックスVAIO本体が最大3万5000円オフになる「VAIOストア オータムキャンペーン」開催中
-
第19回
トピックスVAIO本体が最大3万5000円引き！ 秋セール開始、14型「VAIO F14」は16万2500円
-
第19回
トピックス【注目】VAIOを買って旧ノートPCの買い取りを申し込むと査定金額に＋5000円上乗せ！
-
第18回
トピックス漆黒の約900gモバイル「VAIO SX12」が4万5000円引き！ 持ち歩く仕事PCを狙うなら注目
-
第17回
トピックス折り紙みたいに変形する新登場「VAIO T」本体がVAIOストアで3万3000円オフ
-
第16回
トピックス「VAIO T」に勝色特別仕様！ 最上位Core Ultra X7が選べて発売記念3万3000円引き
-
第15回
トピックス新型「VAIO T」が発売記念3万3000円引き！ Core Ultra搭載、1台3役のCopilot+ PC
-
第14回
トピックス値上げ確定のVAIOは今が買い時！ オススメは使用目的に沿ってカスタマイズできる「VAIO F14」だ
-
第13回
トピックス12.5型ボディに高機能を目一杯詰め込んだコンパクトモバイル「VAIO SX12」が9/18まで特価
-
第12回
トピックスこれを逃すと値上げが待っている！ 対象モデル10％オフの「VAIOストア祭り」終了まであと1週間
- この連載の一覧へ