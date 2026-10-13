本体3万円引きで16万8000円！ 16型大画面の「VAIO F16」は顔・指紋認証に3年延長サポートも付帯

本体最大3万5000円引きの「オータムキャンペーン2026」

VAIOストアでは現在、「オータムキャンペーン2026」を開催中。対象のVAIO PCカスタマイズモデルを本体最大35,000円引きで販売している。キャンペーン期間は11月17日(火)9時59分まで。

対象モデルは「VAIO SX12」「VAIO SX14」「VAIO S13」「VAIO F14」「VAIO F16」の5シリーズ。さらに、Core 7を選択すると10,000円引き、Core 5なら5,000円引きとなる。

また、VAIOストアで新規会員登録するともらえる最大25,000円引きクーポンも併用可能。なお、ディズニーモデルとトイ・ストーリーモデルは本キャンペーンの対象外となる。

おすすめPC：VAIO F16（VJF1628）

「VAIO F16（VJF1628）」は、16.0型ワイドディスプレーを搭載したノートPC。今回のキャンペーンでは本体30,000円引きの168,000円で購入できる。

CPUにはCore 3 100Uを採用し、8GBメモリと256GB SSDを搭載。ディスプレーは縦横比16:10、解像度1920×1200ドットのWUXGA液晶を採用している。

顔認証と指紋認証に対応するほか、VAIOオリジナルのワイヤレスマウスと3年延長サポートも付帯。Core 5やCore 7へのカスタマイズも可能だ。