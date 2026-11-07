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VAIO おすすめモデル&セール／キャンペーン情報 第27回

キャンペーン期間は2026年11月17日(火)9時59分まで

“ちょうど良いビジネスモバイル”VAIO S13がオータムセールで18万円台

2026年11月07日 18時00分更新

文● 村山剛史／ASCII

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「VAIOストア オータムキャンペーン2026」は11月17日(火)9時59分まで　※画像をタップすると別ページへジャンプします

本体最大3万5000円値引きのお得なキャンペーン開催中！

　VAIOは2026年10月1日(木)10時から11月17日(火)9時59分まで、直販サイト「VAIOストア」にて「VAIOストア オータムキャンペーン2026」を開催。対象のPC本体が最大3万5000円オフになるほか、カスタマイズする際のCore 7が1万円、Core 5が5000円、そして上位メモリーが最大3万円それぞれオフに。

　オータムキャンペーン2026対象モデルの一覧は下記の通り。ディズニーモデル、トイ・ストーリーモデルはCore 7、Core 5値引きの対象外となる。

■VAIO SX12 (VJS1278)……21万8500円～
■VAIO SX12 (VJS1278) ALL BLACK EDITION……24万6500円～
■VAIO SX14 (VJS1478)……21万8500円～
■VAIO SX14 (VJS1478) ALL BLACK EDITION……24万6500円～
■VAIO S13 (VJS1368)……18万1200円～
■VAIO S13 (VJS1368)……28万700円～
■VAIO F14 (VJF1428)……15万9200円～
■VAIO F16 (VJF1628)……16万4700円～

VAIOストア オータムキャンペーン2026

オススメはもちろん、これだ！

「VAIO S13（VJS1368）」セール価格18万4500円　※画像をタップすると別ページへジャンプします

　今回のオススメは「VAIO S13（VJS1368）」。気軽に持ち出せる可搬性が魅力の13.3型ノートPC。出先での作業に必要なパフォーマンスをほぼ1kgのボディーに収めた“ちょうど良い”ビジネスモバイルとして人気の一台だ。

　基本スペックは8種類の「CPU＋メモリー＋ストレージ」の組み合わせから選択可能。最安値の構成はCore 3 100U（6コア8スレッド）＋メモリー8GB＋SSD 256GBで18万4500円。

　画面は、縦に長いコントラスト比16：10の13.3型液晶ディスプレー。解像度はWUXGA（1920×1200）でアンチグレア（非光沢）。外部ディスプレー表示は最大5120×2880/60Hz（USB Type-C）。

　インターフェースは、USB Type-C（USB Power Delivery 、USB 3.1、DisplayPort 1.4の機能をサポート）×2、HDMI×1、USB Type-A×2、ヘッドセット対応ヘッドホンジャック、有線LANポート。無線通信関係は、Wi-Fi 6EおよびBluetooth 5.3に対応。

　また、Windows Hello対応の顔認証カメラと3つのマイクに加えて、周囲の環境にあわせて雑音を除去できるAIノイズキャンセリング機能を搭載。出先でのウェブ会議もそつなくこなせる。

　サイズは約幅299.3×奥行221.1×高さ17.7～19.6mm、重量は約1.019～1.056kg。バッテリー駆動時間は動画再生時約8時間、アイドル時約21時間。付属のACアダプターを使った場合、満充電まで約3時間。メーカー保証は1年。

カラバリはブラックとブロンズの2色

インターフェース一覧

VAIO F16（VJF1628）をチェック！

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