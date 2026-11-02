VAIO おすすめモデル&セール／キャンペーン情報 第26回
VAIO SX14が10万9800円！ バッテリー交換済み＆1年保証付き「Reborn VAIO」が期間限定セール
2026年11月02日 17時50分更新
「Reborn VAIO SX14」が期間限定で1万5000円引き
VAIOストアでは現在、メーカー保証付きリファービッシュPC「Reborn VAIO SX14」を期間限定で販売中。通常価格124,800円から15,000円引きの109,800円で購入できる。キャンペーン期間は11月10日9時59分まで。
対象モデルは、Core i5-1135G7、16GBメモリ、256GB SSDを搭載。14型フルHDディスプレーを備え、指紋認証と顔認証にも対応する。
バッテリー交換済み、1年間のメーカー保証付き
Reborn VAIOは、VAIOが動作確認やクリーニング、バッテリーおよび一部外装部品の交換を実施したリユースPC。安曇野本社工場の技術者が1台ずつ点検し、新品製造時と同じ動作確認を実施している。
購入から1年間のメーカー保証が付属し、14日間の返品期間も用意。なお、中古PCのため、再利用する液晶パネルや底面などに使用に支障のない範囲で傷や擦れが残る場合がある。
メーカーによる再製造と保証が付いたVAIOを、お得に購入できる機会だ。
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