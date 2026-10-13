Amazonセール情報大紹介！ 第2365回
Switch 2に挿すだけで熱対策！ 手持ちでもドックでも使えるサンコーの冷却ファンが2980円
2026年10月13日 18時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonで割引中】THANKO Nintendo Switch 2用冷却ファン「SW2冷やすッチ」をチェック！
サンコーのNintendo Switch 2用冷却ファン「SW2冷やすッチ」がAmazonでセール対象。過去価格3,230円から8％オフの2,980円で販売中。
サンコーの「SW2冷やすッチ」は、Switch 2本体に取り付けて内部の熱を外へ逃がす冷却ファンだ。メーカーの測定では、ファンを使用しない場合の約41℃に対し、使用時は約34℃まで温度が低下。手持ちプレイでもテレビにつないだ状態でも使えるため、遊び方を変えずに本体の排熱をサポートしてくれるスグレモノだ。
①本体上部に直接装着、ドック使用時もそのまま
Switch 2本体上部のUSB Type-Cポートに直接取り付ける構造で、ドックへの収納を妨げない設計。手持ちプレイにもテレビでのプレイにも対応する。電源はSwitch 2本体から供給されるため、外部ケーブルも不要。
②3段階の風量調整に対応した静音設計ファン
本体内部の熱を外へ排気するファンを搭載。風量は強・中・弱の3段階で切り替えられ、静音設計を採用している。Switch 2専用のため、従来のNintendo SwitchやSwitch Liteには対応しない。
③約50gの小型ボディー、消費電力は0.75W
本体サイズは幅74×奥行き34×高さ53mmで、重量は約50g。ABS樹脂製のブラックボディーを採用し、消費電力は0.75W。防水仕様ではなく、日本語の取扱説明書が付属する。
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