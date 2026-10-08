Amazonで“ずっと売れてるやつ”だけ紹介します！ 第288回
特典キーブレード付き！ キングダム ハーツの全物語をSwitch 2で楽しめてお得な13％オフ
2026年10月08日 21時00分更新
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「4」に備えて物語を一気読み！
「KINGDOM HEARTS Collection [I~III]」
「KINGDOM HEARTS Collection [I~III]」は、スクウェア・エニックスが2026年10月8日に発売したばかりのコレクションタイトルです。Amazon.co.jpでは早くもセールとなり、9583円（13％オフ）で販売され、売れています（10月8日現在）。
本作は、「キングダム ハーツ」シリーズの物語を一挙に楽しめるNintendo Switch 2 用ソフトです。『HD 1.5+2.5 ReMIX』『HD 2.8』『III + Re Mind』の3本がセットになっており、映像作品含め計11タイトル分を収録。壮大なシリーズ作品を網羅できます。
Switch 2版の購入特典として、ゲーム内で使える特別なキーブレード「LONG NIGHT」が付与される点も魅力です。
「KINGDOM HEARTS Collection [I~III]」の特徴
シリーズの物語をまとめて遊べる豪華セット
『1.5+2.5』『2.8』『III』の3タイトルを収録しており、シリーズの歴史と物語をこれ1本でまとめて体験できます。
追加DLCを含む『キングダム ハーツIII』も収録
本編だけでなく有料DLCの『Re Mind』も含まれているため、物語の結末から追加要素までたっぷりと楽しめます。
Switch 2版限定の購入特典キーブレード付き
購入特典として『キングダム ハーツIII』作中で使用できる特別なキーブレード「LONG NIGHT」が手に入ります。
まとめ：まとまっていることに価値がある
おすすめしたいのは、「キングダム ハーツ最新作に備えたい人」です。2027年後半には、シリーズ最新作『キングダム ハーツIV』が発売予定です。25周年を迎えた今こそ、備えておくのには良いタイミングと言えるでしょう。
ファンですらもう全貌がわからなくなっていると評判の「キングダム ハーツ」。じっくりと初代から全部遊ぶのも良いですし、雰囲気だけでも味わいたい人は「III」から遊ぶのも結構。手元に遊べる環境がある、まとまっていることに価値があるのです。
ぜひこの機会に購入を検討してみてください。
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