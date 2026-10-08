フェニックス・サイクロップス（CV：森川智之さん）はYEAR 1パス第1弾追加キャラクター！
PS5／PC『MARVEL Tōkon: Fighting Souls』にて「フェニックス・サイクロップス」が11月に参戦決定！
ソニー・インタラクティブエンタテインメントは10月8日、PlayStation 5／PC（Steam／Epic Games Store）で発売中の格闘ゲーム『MARVEL Tōkon: Fighting Souls』について、YEAR 1パス第1弾追加キャラクターとなる「フェニックス・サイクロップス」（CV：森川智之さん）の配信日を発表。配信日は、2026年11月2日（太平洋時間）。
フェニックス・サイクロップスは、オプティックブラストによる多彩な攻撃に加え、フェニックス・フォースの力を駆使して戦うキャラクター。同日にはサイクロップスのDLCコスチューム「クラシック」と「レガシー」も配信される。
また、フェニックス・サイクロップスの配信に先駆け、10月7日よりPlayStation Storeにて本作初のセールを開催中。期間中は『MARVEL Tōkon: Fighting Souls アルティメットエディション』を割引価格で購入可能だ。
加えて10月7日から、PlayStation Plus加入者向けに、本作を3時間プレイできるゲームトライアルも配信している。この機会に、本作に触れてみてはいかがだろうか。
▼最新トレーラーおよび詳細は以下のPlayStation.Blogをチェック！
https://blog.ja.playstation.com/2026/10/08/20261008-mtfs-post-launch-update-o/
【ゲーム情報】
タイトル：『MARVEL Tōkon: Fighting Souls（マーベルトウコン：ファイティングソウルズ）』
ジャンル：格闘
販売：ソニー・インタラクティブエンタテインメント
開発：アークシステムワークス
プラットフォーム：PlayStation 5／PC（Steam／Epic Games Store）
発売日：発売中（2026年8月7日）
価格：
スタンダードエディション：7980円（パッケージ版／ダウンロード版）
デジタルデラックスエディション：1万480円（ダウンロード版）
アルティメットエディション：1万1980円（ダウンロード版）
※パッケージ版はPS5のみ。
CERO：B（12才以上対象）
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