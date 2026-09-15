ソニー・インタラクティブエンタテインメントは9月15日、PlayStation 5（PS5）用ソフト『Marvel’s Wolverine』を発売。価格は、スタンダードエディションのパッケージ版／ダウンロード版が8980円。ダウンロード専売のデジタルデラックスエディションが9980円だ。

『Marvel’s Wolverine』は、マーベルの人気キャラクター・ウルヴァリンが主役の、アクション満載のアドベンチャーゲーム。シリーズ累計販売本数5000万本以上を突破した「Marvel's Spider-Man」シリーズで知られる開発スタジオInsomniac GamesがMarvel Gamesとの共同制作により生み出した本作は、日本の新宿を始めとする世界各地でウルヴァリンの超過激なバトルが展開する。

▼『Marvel's Wolverine』 ローンチトレーラー

https://youtu.be/0CnrpQNZQ_0

主人公ウルヴァリン／ローガンを演じる東地宏樹さんをはじめ、『Marvel’s Wolverine』の個性豊かなキャラクターたちに命を吹き込む、豪華な日本語版声優陣も発表。

＜主要キャラクター 声優一覧＞

東地宏樹さん（ウルヴァリン/ローガン）

松田健一郎さん（セイバートゥース）

田中理恵さん（ジーン）

井上麻里奈さん（ミスティーク）

安元洋貴さん（オメガ・レッド）

多田野曜平さん（ウォルター）

井上和彦さん（トラスク）

杉本ゆうさん（デスストライク）

岡本信彦さん（四郎）

子安武人さん（エセックス）

PlayStation.Blogでは、本作の発売を記念して、Insomniac Gamesの開発陣へのインタビューを公開している。主人公ローガンを描くうえで大切にしたことをはじめ、ウルヴァリンならではの戦闘表現やスーツのデザイン、登場キャラクターやロケーションなど、本作の開発に込めたこだわりについて詳しく紹介しているので、ぜひともチェックしよう。

▼「PS5『Marvel’s Wolverine』がついに発売！ ウルヴァリンの本質に迫る開発者インタビュー！」

https://blog.ja.playstation.com/2026/09/15/20260915-marvels-wolverine-interview-o/

【ゲーム情報】

タイトル：Marvel’s Wolverine

ジャンル：アクションアドベンチャー

販売：ソニー・インタラクティブエンタテインメント

プラットフォーム：PlayStation 5

発売日：発売中（2026年9月15日）

価格：

スタンダードエディション：8980円（パッケージ版／ダウンロード版）

デジタルデラックスエディション：9980円（ダウンロード版）

CERO：Z（18才以上のみ対象）

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