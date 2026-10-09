Amazonセール情報大紹介！ 第2357回
モトローラ新型「edge 70 fusion」、7000mAhなのに厚さ7.99mm、重さ約193g！ 7万2545円で予約受付中
2026年10月09日 22時10分更新
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【Amazon予約受付中】Motorola（モトローラ）motorola edge 70 fusionをチェック！
モトローラの新型スマートフォン「edge 70 fusion」がAmazonで予約受付中。価格は72,545円で、10月23日発売予定。
大容量バッテリーは欲しいけれど、本体が厚くなったり重くなったりするのは避けたい。そんな両方の条件を意識した設計が、今回の新型スマートフォンの特徴だ。モトローラの「edge 70 fusion」は、7000mAhの大容量バッテリーを搭載しながら、厚さ約7.99mm、重量約193gに抑えている。さらに68Wの急速充電にも対応し、大容量バッテリーを素早く充電できる点も魅力だ。
①7000mAhの大容量と薄型ボディを両立
7000mAhの大容量バッテリーを搭載し、約2日間のバッテリー駆動を想定している。なめらかなカーブを取り入れた薄型ボディは、手のひらになじむ形状を採用。68Wの急速充電にも対応しており、充電器は別売りとなる。
②144Hz対応のExtreme AMOLEDを搭載
6.78型のExtreme AMOLEDディスプレーを採用し、解像度は2772×1272ドット。リフレッシュレートは最大144Hzに対応する。プロセッサーにはSnapdragon 7s Gen 3を搭載し、12GBメモリーと256GBストレージを組み合わせている。
③5000万画素カメラにIP69防水防塵
背面にはSony LYTIA 710センサーを採用した約5000万画素のメインカメラを搭載。約1300万画素の超広角・マクロカメラも備える。前面は約3200万画素。IP68・IP69の防水防塵性能とMIL-STD-810H規格にも対応している。
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