Amazonで“ずっと売れてるやつ”だけ紹介します！ 第287回
Switch 2もまるごと収納できちゃうHORI製メタモンバッグ！ 可愛いフォルムに一目ぼれ
2026年10月08日 20時00分更新
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メタモンが可愛い！
「まるごと収納バッグ for Nintendo Switch 2 メタモン」
まるごと収納バッグ for Nintendo Switch 2 メタモンは、任天堂ライセンスを発行し、HORIが販売するNintendo Switch 2向けの収納バッグです。Amazon.co.jpでは、5480円で販売され、売れています（10月5日現在）。
これ1つでSwitch 2本体に加え、ドックやACアダプター、グリップなどの周辺機器を一括でまとめて収納できます。
付属のセパレーターで中身を整理できるほか、持ち手を取り付けて便利に持ち運ぶことが可能です。「ポケットモンスター」あるいは「ぽこ あ ポケモン」などで人気を集めるメタモンの、愛らしい見た目と高い収納力を兼ね備えています。
「まるごと収納バッグ for Nintendo Switch 2 メタモン」の特徴
Switch 2本体と周辺機器をまとめて収納
本体だけでなくドックやケーブル類まで一括で収納でき、自宅での整理整頓や旅行時の持ち運びに役立ちます。
メタモンの魅力を詰めた可愛らしいデザイン
ジッパーの引手や内側の生地、持ち手の図鑑番号など、随所にメタモンのモチーフがあしらわれています。
任天堂ライセンス品ならではの安心感
任天堂製品との適合性が確認された公式ライセンス商品で、付属のセパレーターを使ってきれいに収納できます。
まとめ：文字通り“まるごと”収まる収納力！
おすすめしたいのは、「メタモン好きな人」です。本体も周辺機器もすっぽり収まる収納力は、まるで「ぽこ あ ポケモン」のメタモンのよう。ファンならインテリアとして置いておくだけでも欲しい一品です。
持ち運び用に取っ手を付けることもでき、利便性も考えられている一品。ファスナーの引手がメタモンなのも高ポイントです。子ども用に買えば、自ら進んでNintendo Switch 2をお片付けしてくれる効果も期待できるかも？ ぜひご検討ください。
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