Switch 2もまるごと収納できちゃうHORI製メタモンバッグ！ 可愛いフォルムに一目ぼれ

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

まるごと収納バッグ for Nintendo Switch 2 メタモンは、任天堂ライセンスを発行し、HORIが販売するNintendo Switch 2向けの収納バッグです。Amazon.co.jpでは、5480円で販売され、売れています（10月5日現在）。

これ1つでSwitch 2本体に加え、ドックやACアダプター、グリップなどの周辺機器を一括でまとめて収納できます。

付属のセパレーターで中身を整理できるほか、持ち手を取り付けて便利に持ち運ぶことが可能です。「ポケットモンスター」あるいは「ぽこ あ ポケモン」などで人気を集めるメタモンの、愛らしい見た目と高い収納力を兼ね備えています。

Switch 2本体と周辺機器をまとめて収納

本体だけでなくドックやケーブル類まで一括で収納でき、自宅での整理整頓や旅行時の持ち運びに役立ちます。

メタモンの魅力を詰めた可愛らしいデザイン

ジッパーの引手や内側の生地、持ち手の図鑑番号など、随所にメタモンのモチーフがあしらわれています。

任天堂ライセンス品ならではの安心感

任天堂製品との適合性が確認された公式ライセンス商品で、付属のセパレーターを使ってきれいに収納できます。

まとめ：文字通り“まるごと”収まる収納力！

おすすめしたいのは、「メタモン好きな人」です。本体も周辺機器もすっぽり収まる収納力は、まるで「ぽこ あ ポケモン」のメタモンのよう。ファンならインテリアとして置いておくだけでも欲しい一品です。

持ち運び用に取っ手を付けることもでき、利便性も考えられている一品。ファスナーの引手がメタモンなのも高ポイントです。子ども用に買えば、自ら進んでNintendo Switch 2をお片付けしてくれる効果も期待できるかも？ ぜひご検討ください。