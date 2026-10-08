Amazonで“ずっと売れてるやつ”だけ紹介します！ 第286回
【約11万円】大画面ノートが欲しいならコレ！ Core i5＆16GBメモリー搭載の「Lenovo IdeaPad Slim 3」
2026年10月08日 18時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
作業の捗る16：10ディスプレー
「Lenovo IdeaPad Slim 3」
Lenovo IdeaPad Slim 3は、16インチのノートパソコンです。Amazon.co.jpでは、タイムセールで10万9800円（21％オフ）で販売されています（10月8日現在）。
本製品は、インテル Core i5-13420Hと16GBメモリー、512GB SSDを搭載した16型ノートPC。アスペクト比16:10の16.0型 WUXGA液晶を備え、作業領域が広く文書作成や作業も快適に行えます。
Wi-Fi 7やプライバシーシャッター付きFHDカメラなど機能も充実しており、ビジネスから日常利用まで幅広く活躍する1台です。
「Lenovo IdeaPad Slim 3」の特徴
作業効率を高める16.0型WUXGA液晶
縦領域が広い16:10の16インチ画面を採用し、Web閲覧や書類作成を快適に行える広い表示領域を確保しています。
第13世代Core i5 Hシリーズ搭載で快適処理
処理能力の高いインテル Core i5-13420Hを搭載し、複数アプリの同時起動や重い作業もスムーズに行えます。
最新規格Wi-Fi 7対応と充実の端子類
最新のWi-Fi 7に対応し高速通信が可能なほか、USB Type-CやHDMIなど豊富な端子を搭載しています。
まとめ：大画面と処理性能の高さがウリ
おすすめしたいのは、「作業領域の広いノートPC」を求める人です。16型で16：10の縦広ディスプレー、16GBメモリ／512GBストレージを備えつつ、CPUもCore i5と十分なスペック。
約7.9時間使えるバッテリー＋約1.68kgと軽量で、持ち歩くことが多い人向けです。ぜひこの機会に購入を検討してみては。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第285回
トピックス本格カメラと高性能が魅力！「Xiaomi 17T」で快適なスマホ撮影ライフを送ろう
-
第284回
トピックスなんじゃこりゃ!? 11インチiPadを「3台セット」販売という突き抜けた選択肢
-
第283回
トピックスSwitch2版『空の軌跡 the 2nd』が22％オフ！「文句の付け所がない」フルリメイクの理想形
-
第282回
トピックスデュアルHDMIで作業効率アップ！Ankerの7-in-1 USB-Cハブが20％オフ
-
第281回
トピックス24GBメモリ＆1TB SSD搭載！ プロ仕様の14型MacBook Proが約1万9000円安い
-
第280回
トピックス動画視聴や読書用のタブレットならこれでOK！ 高コスパの9.7型「REDMI Pad 2」
-
第279回
トピックス予約はお済みですか？ 発売1ヵ月前のSwitch 2『ゼルダの伝説 時のオカリナ』が14％オフ
-
第278回
トピックスまだ間に合う！ 限定Switch 2本体を含む「ゼルダの伝説」40周年アニバーサリーエディションが予約受付中
-
第277回
トピックス濡れた道も滑りにくい！ アディダスの軽量ゴアテックスシューズが30％オフ
-
第276回
トピックス2日使える大容量バッテリー！ おサイフケータイ＆microSD対応の「arrows Alpha2」
- この連載の一覧へ