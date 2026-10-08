【約11万円】大画面ノートが欲しいならコレ！ Core i5＆16GBメモリー搭載の「Lenovo IdeaPad Slim 3」

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Lenovo IdeaPad Slim 3は、16インチのノートパソコンです。Amazon.co.jpでは、タイムセールで10万9800円（21％オフ）で販売されています（10月8日現在）。

本製品は、インテル Core i5-13420Hと16GBメモリー、512GB SSDを搭載した16型ノートPC。アスペクト比16:10の16.0型 WUXGA液晶を備え、作業領域が広く文書作成や作業も快適に行えます。

Wi-Fi 7やプライバシーシャッター付きFHDカメラなど機能も充実しており、ビジネスから日常利用まで幅広く活躍する1台です。

作業効率を高める16.0型WUXGA液晶

縦領域が広い16:10の16インチ画面を採用し、Web閲覧や書類作成を快適に行える広い表示領域を確保しています。

第13世代Core i5 Hシリーズ搭載で快適処理

処理能力の高いインテル Core i5-13420Hを搭載し、複数アプリの同時起動や重い作業もスムーズに行えます。

最新規格Wi-Fi 7対応と充実の端子類

最新のWi-Fi 7に対応し高速通信が可能なほか、USB Type-CやHDMIなど豊富な端子を搭載しています。

まとめ：大画面と処理性能の高さがウリ

おすすめしたいのは、「作業領域の広いノートPC」を求める人です。16型で16：10の縦広ディスプレー、16GBメモリ／512GBストレージを備えつつ、CPUもCore i5と十分なスペック。

約7.9時間使えるバッテリー＋約1.68kgと軽量で、持ち歩くことが多い人向けです。ぜひこの機会に購入を検討してみては。