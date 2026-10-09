16型WUXGAにCore i5、Officeまで付く！ Lenovo「IdeaPad Slim 3」が25％オフの11万4800円

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【Amazonタイムセール】Lenovo 16型ノートPC「IdeaPad Slim 3（83K200CNJP）」をチェック！

Lenovoの16型ノートPC「IdeaPad Slim 3（83K200CNJP）」がAmazonでタイムセール対象。参考価格152,800円から25％オフの114,800円で販売中。

Core i5に16GBメモリー、512GB SSDという基本構成に加え、Microsoft 365 Personal（24か月版）のオプションまで付いてくるのがうれしい。16型の大画面とテンキー付き日本語キーボードも備え、文書作成や表計算など、仕事で使う環境をまとめてそろえられるノートPCだ。

①Core i5の8コアCPUと16GB DDR5メモリー

CPUにはインテルCore i5-13420Hを搭載。8コア構成で、動作周波数は2.1GHz、最大4.6GHzに対応する。メモリーはDDR5-4800の16GBを備え、ストレージには512GBのPCIe NVMe M.2 SSDを採用。グラフィックスはインテルUHD Graphicsを使用する。

②16型WUXGAのIPS液晶と非光沢画面

ディスプレーは1920×1200ドットのWUXGA解像度に対応し、縦横比16：10のIPSパネルを採用。表面は非光沢仕様で、画面占有率は約90％となっている。キーボードにはCopilotキーを備え、本体の天板にはアルミニウム素材を使用している。

③Officeの24か月版付きでWi-Fi 7にも対応

Microsoft 365 Personal（24か月版）／Office Home & Business 2024 オプション付き。無線通信はWi-Fi 7とBluetooth 5.4に対応し、USB Type-CやHDMI、SDカードリーダーなどの接続端子も備えている。

製品スペック

【CPU】インテル Core i5-13420H

【メモリ】16GB DDR5-4800

【ストレージ】512GB SSD（PCIe NVMe M.2）

【ディスプレー】16型WUXGA（1920×1200ドット）、IPS、非光沢

【Office】Microsoft 365 Personal（24か月版）／Office Home & Business 2024 オプション付