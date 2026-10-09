Amazonセール情報大紹介！ 第2355回
ステーキも焼けるノンフライヤー！ 最高230℃、4.7LのCOSORIが13％オフで1万3980円
2026年10月09日 17時50分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonで割引中】COSORI 4.7Lノンフライヤー「CAF-L501-KJP」をチェック！
COSORIの4.7Lノンフライヤー「CAF-L501-KJP」がAmazonで割引対象。参考価格16,038円から13％オフの13,980円で販売中。
揚げ物のイメージが強いノンフライヤーだが、COSORIの「CAF-L501-KJP」は肉料理にも使える。360°熱風循環技術で食材を加熱する仕組みで、ステーキの調理メニューも用意されている。食材をバスケットに入れて温度と時間を設定すれば、あとは調理を任せられる。普段の食事作りにも取り入れやすい一台だ。
①最高230℃の高温調理とステーキメニューを搭載
温度は75～230℃の範囲で設定でき、調理時間は最大60分。ステーキのほか、チキンやベーコンなどの肉料理にも対応する。食材に合わせた調理メニューを備え、タッチパネルから操作できる。揚げ物以外にも使えるのが特徴だ。
②4.7Lの角型バスケットで3～5人分に対応
容量4.7Lの角型バスケットを採用し、3～5人分の調理に対応。魚や野菜、冷凍食品、ポテトなども調理できる。本体サイズは幅27.4×奥行き36.5×高さ30.7cm。設置時は背面と上部にそれぞれ13cm以上の空間が必要だ。
③油分約85％カット、バスケットは食洗機対応
従来の電気フライヤーやオーブンと比べて油分を約85％カット。大量の油を使わずに調理でき、使用後の油の処理も不要だ。バスケットは食洗機に対応しており、後片付けも手軽。料理の参考になるレシピブックも付属する。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第2354回
トピックス27万円台→21万9800円に！ RTX 5060×165Hz「GIGABYTE GAMING A16」がタイムセール中
-
第2353回
トピックスソニーの新型ヘッドホンが7000円！ 9月発売の「WH-CH530」は約147gの軽さで最大55時間再生
-
第2352回
トピックス3万100円引き！ 約1.14kgで有機EL＆Office付きのLenovo「Yoga Slim 7」が16万9800円
-
第2351回
トピックスAmazon限定のRTX 5060搭載ノートが19万7700円！ Core i7＋144Hz液晶も備えたMSI「Cyborg 15」
-
第2350回
トピックス1万3430円なのに最大900W！ 東芝の17L電子レンジはご飯1杯約1分、しかもフラット庫内
-
第2349回
トピックスFPSをゼロから始めるならゲーミングディスプレーの本命候補はAmazonで25％オフのREGZAでいかが？
-
第2349回
トピックス約20万円だと迷う。でも12万9800円なら話が変わる！ MS Office 2024付き、国内生産のNEC「LAVIE」
-
第2348回
トピックス10万9800円の16型ノート、ちゃんと見たら結構そろってる。16GB＋512GBでWi-Fi 7まで
-
第2347回
トピックス4万5800円でここまでそろう！ 12.1型大画面に4スピーカー、ペンまで付くLenovo「Idea Tab Plus」
-
第2346回
トピックス16万円台→13万9800円に！ Core Ultra 5＋16GB＋512GBの16型「ASUS Vivobook 16」がタイムセール
- この連載の一覧へ