ステーキも焼けるノンフライヤー！ 最高230℃、4.7LのCOSORIが13％オフで1万3980円

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【Amazonで割引中】COSORI 4.7Lノンフライヤー「CAF-L501-KJP」をチェック！

COSORIの4.7Lノンフライヤー「CAF-L501-KJP」がAmazonで割引対象。参考価格16,038円から13％オフの13,980円で販売中。

揚げ物のイメージが強いノンフライヤーだが、COSORIの「CAF-L501-KJP」は肉料理にも使える。360°熱風循環技術で食材を加熱する仕組みで、ステーキの調理メニューも用意されている。食材をバスケットに入れて温度と時間を設定すれば、あとは調理を任せられる。普段の食事作りにも取り入れやすい一台だ。

①最高230℃の高温調理とステーキメニューを搭載

温度は75～230℃の範囲で設定でき、調理時間は最大60分。ステーキのほか、チキンやベーコンなどの肉料理にも対応する。食材に合わせた調理メニューを備え、タッチパネルから操作できる。揚げ物以外にも使えるのが特徴だ。

②4.7Lの角型バスケットで3～5人分に対応

容量4.7Lの角型バスケットを採用し、3～5人分の調理に対応。魚や野菜、冷凍食品、ポテトなども調理できる。本体サイズは幅27.4×奥行き36.5×高さ30.7cm。設置時は背面と上部にそれぞれ13cm以上の空間が必要だ。

③油分約85％カット、バスケットは食洗機対応

従来の電気フライヤーやオーブンと比べて油分を約85％カット。大量の油を使わずに調理でき、使用後の油の処理も不要だ。バスケットは食洗機に対応しており、後片付けも手軽。料理の参考になるレシピブックも付属する。