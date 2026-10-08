本格カメラと高性能が魅力！「Xiaomi 17T」で快適なスマホ撮影ライフを送ろう

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Xiaomi 17Tは、シャオミ(Xiaomi)が販売するSIMフリースマートフォン。Amazon.co.jpでは8万9980円で販売され、売れています（10月8日現在）。

本製品は、ライカ共同開発の本格カメラシステムを搭載した6.59インチの5Gスマートフォンです。5倍光学ズームやペリスコープ望遠レンズにより、遠くの被写体も鮮明に撮影できます。

さらに、高性能な「MediaTek Dimensity 8500-Ultra」と大容量6500mAhバッテリーを搭載し、高負荷な作業や長時間の使用も快適です。IP68レベルの優れた防水・防塵性能を備え、あらゆるシーンで安心して利用できます。

ライカ共同開発の5倍ペリスコープ望遠カメラ

遠くの被写体も鮮明に捉える光学5倍ズームを搭載し、細部まで美しい高画質な写真撮影を楽しめます。

6500mAh大容量バッテリーと急速充電

長時間の連続使用が可能な大容量バッテリーを備え、50W急速充電対応で素早い充電が可能です。

高い処理能力と安心のIP68防水防塵

パワフルなチップセットと高い防塵防水性能により、ゲームから日常利用までストレスなく快適に使えます。

まとめ：本格カメラでコスパ◎

おすすめしたいのは、「スマホのカメラにこだわりたい人」です。カメラブランドの老舗「ライカ（Leica）」との共同開発で、ズームしても綺麗に写せるカメラ性能が抜きんでています。

コンパクトボディでありながら、超スリムベゼルで画面の存在感をアップ。6500mAhのバッテリーで長時間稼働でき、急速充電にも対応。日常使いしやすい1台として、ぜひご検討ください。