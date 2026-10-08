アスキーグルメ厳選！ Amazonお勧め食品セール情報 第195回
1杯でたんぱく質20g！ ソイプロテイン1kgがAmazonタイムセールでお得
2026年10月08日 20時00分更新
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「JAKS ソイプロテイン 1kg」がAmazonタイムセールに登場！
国内製造のソイプロテイン原料を100％使用した「JAKS ソイプロテイン 1kg」が、Amazonタイムセールに登場しています。1食25gあたり20gのたんぱく質に加え、11種類のビタミンを配合した商品です。
参考価格3,480円のところ、14％オフの2,980円で販売されています。
「JAKS ソイプロテイン 1kg」の特徴
Amazon商品ページより
「JAKS ソイプロテイン」は、国内製造のソイプロテイン原料を100％使用しています。1食25gあたり20gのたんぱく質を含み、1杯あたり1日3分の1量の11種類のビタミンを配合しています。
カフェラテ風味は、深みのある香りとまろやかさを調和させた味わいとしており、独自の配合によって溶けやすさにもこだわった商品です。
1回につき約25gを目安に、250～300mlの水などに溶かして飲みます。運動前後や間食時、朝食や昼食などの摂取が推奨されています。
内容量は1kgで、国内工場で製造されています。
まとめ：毎日のたんぱく質補給をお得に！
1食25gあたり20gのたんぱく質と11種類のビタミンを含む「JAKS ソイプロテイン」。カフェラテ風味のソイプロテインを日常的に取り入れている人には、1kg入りの大容量タイプです。
現在開催中のAmazonタイムセールでは参考価格3,480円から14％オフの2,980円になっています。この機会に、毎日のたんぱく質補給用としてストックしてはいかがでしょうか。
※価格は税込み表記です。
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