お昼も夜食もこれで安心！ 「カップヌードル カレー」20個が15％オフ

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「カップヌードル カレー 87g×20個」がAmazonでセール販売中！

日清食品の「カップヌードル カレー 87g×20個」が、Amazonで15％オフのセール価格になっています。

参考価格3,800円のところ、現在は3,232円。1食あたり約162円で購入できます。20食入りなので、普段の食事や夜食などにストックしておけるセットです。

「カップヌードル カレー」の特徴

Amazon商品ページより

「カップヌードル カレー」は、湯のびしにくく、しなやかでコシとつるみのある麺に、野菜の甘味があるマイルドでとろみのあるカレースープを合わせた商品です。

具材にはポテト、ダイスミンチ、ポーク、ニンジン、ネギなどを使用。ダイスミンチを増量しているほか、具材も充実しています。

内容量は1食87gで、20個入り。調理時に必要なお湯の目安量は300mlです。キャンプや登山などのアウトドアにも適しており、日常的に食べる食品を備蓄用としてストックし、消費しながら買い足していく方法も紹介されています。

まとめ：定番カレー味を20食まとめてストック！

「カップヌードル カレー」が、Amazonで参考価格より15％オフのセール価格になっています。

Amazonでセール価格になっているこの機会に、まとめ買いしておいてはいかがでしょうか。

※価格は税込み表記です。