27万円台→21万9800円に！ RTX 5060×165Hz「GIGABYTE GAMING A16」がタイムセール中

価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

【Amazonタイムセール】GIGABYTE 16型ゲーミングノートPC「GAMING A16（3VHK3JP893SH）」をチェック！

GIGABYTEの16型ゲーミングノートPC「GAMING A16」がAmazonでタイムセール対象。過去価格276,028円から20％オフの219,800円で販売中。

ゲームのプレイから配信、録画まで対応するRyzen 7 260とRTX 5060の組み合わせが魅力。16型の165Hz対応ディスプレーを備え、滑らかな映像表示にも対応する。さらに、デュアルファンを採用したWINDFORCE冷却システムやSSD増設用の空きスロットも用意。ゲーム向けの性能に加え、冷却機構やストレージの拡張性まで備えている点も魅力だ。

①RTX 5060にDLSS 4、MUXスイッチも搭載

NVIDIA Blackwellアーキテクチャを採用したGeForce RTX 5060 Laptop GPUを搭載。DLSS 4により、高フレームレートと美しい映像表現を実現する。さらに、MUXスイッチテクノロジーも備え、普段は省電力性を高めながら、ゲームプレイ時には専用GPUの性能を最大限に引き出せる。

②16型165Hzの高精細画面に4辺狭額縁設計

16型ディスプレーは1920×1200ドットのWUXGA解像度で、画面比率は16:10。165Hzの高リフレッシュレートに対応し、非光沢パネルを採用している。また、4辺を狭額縁にすることで、約90％の画面占有率を実現。画面の広さと滑らかな映像表示を両立している。

③デュアルファン冷却とAIアシスタント搭載

WINDFORCE冷却システムには、デュアルファンと3D VortX技術を採用。さらに、AIアシスタント「GiMATE」を搭載し、専用キーから呼び出せる。

製品スペック

【CPU】AMD Ryzen 7 260

【メモリ】16GB DDR5-5600

【ストレージ】512GB SSD（M.2 PCIe Gen4）

【ディスプレー】16型 WUXGA（1920×1200ドット）、165Hz