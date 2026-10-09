Amazonセール情報大紹介！ 第2353回
ソニーの新型ヘッドホンが7000円！ 9月発売の「WH-CH530」は約147gの軽さで最大55時間再生
2026年10月09日 07時20分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonで割引中】ソニー ワイヤレスヘッドホン「WH-CH530」をチェック！
ソニーのワイヤレスヘッドホン「WH-CH530」がAmazonで割引対象。参考価格7,700円から9％オフの7,000円で販売中。
9月に発売されたばかりのソニーの新モデルは、軽量設計と長時間再生を両立しているのが魅力。コンパクトで疲れにくい設計に加え、充電の頻度も抑えられる。さらに、3分の充電で約1.5時間再生できるクイック充電にも対応し、充電を忘れていたときにも便利だ。
①最大55時間再生、3分充電でも1.5時間使える
最大約55時間の音楽再生に対応するロングバッテリーを搭載。クイック充電では、3分の充電で約1.5時間、10分なら約5.5時間の再生が可能だ。短い充電時間でも音楽を楽しめる設計となっている。
②DSEEで高音域を補完、圧縮音源も高音質に
ソニー独自の音質補完技術「DSEE」を搭載。圧縮音源で失われがちな高音域をCD音質相当まで補完し、ストリーミング再生やMP3などの音源を自然で広がりのある音で再生する。
③約147gの軽量ボディー、選べる全6色
約147gの小型軽量設計を採用し、長時間でも疲れにくいデザインとなっている。コンパクトなボディーで、日常的にも使いやすい。カラーはブラック、ホワイト、ピンク、コバルト、コーラル、ミントの全6色を展開。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第2352回
トピックス3万100円引き！ 約1.14kgで有機EL＆Office付きのLenovo「Yoga Slim 7」が16万9800円
-
第2351回
トピックスAmazon限定のRTX 5060搭載ノートが19万7700円！ Core i7＋144Hz液晶も備えたMSI「Cyborg 15」
-
第2350回
トピックス1万3430円なのに最大900W！ 東芝の17L電子レンジはご飯1杯約1分、しかもフラット庫内
-
第2349回
トピックスFPSをゼロから始めるならゲーミングディスプレーの本命候補はAmazonで25％オフのREGZAでいかが？
-
第2349回
トピックス約20万円だと迷う。でも12万9800円なら話が変わる！ MS Office 2024付き、国内生産のNEC「LAVIE」
-
第2348回
トピックス10万9800円の16型ノート、ちゃんと見たら結構そろってる。16GB＋512GBでWi-Fi 7まで
-
第2347回
トピックス4万5800円でここまでそろう！ 12.1型大画面に4スピーカー、ペンまで付くLenovo「Idea Tab Plus」
-
第2346回
トピックス16万円台→13万9800円に！ Core Ultra 5＋16GB＋512GBの16型「ASUS Vivobook 16」がタイムセール
-
第2345回
トピックスiPhoneを見分ける充電器？ Ankerのディスプレイ付き45Wモデルが25％オフの2990円
-
第2344回
トピックス13万7800円で27型一体型！ Ryzen 5＋16GB＋512GBのLenovo「IdeaCentre AIO」
- この連載の一覧へ