ソニーの新型ヘッドホンが7000円！ 9月発売の「WH-CH530」は約147gの軽さで最大55時間再生

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【Amazonで割引中】ソニー ワイヤレスヘッドホン「WH-CH530」をチェック！

ソニーのワイヤレスヘッドホン「WH-CH530」がAmazonで割引対象。参考価格7,700円から9％オフの7,000円で販売中。

9月に発売されたばかりのソニーの新モデルは、軽量設計と長時間再生を両立しているのが魅力。コンパクトで疲れにくい設計に加え、充電の頻度も抑えられる。さらに、3分の充電で約1.5時間再生できるクイック充電にも対応し、充電を忘れていたときにも便利だ。

①最大55時間再生、3分充電でも1.5時間使える

最大約55時間の音楽再生に対応するロングバッテリーを搭載。クイック充電では、3分の充電で約1.5時間、10分なら約5.5時間の再生が可能だ。短い充電時間でも音楽を楽しめる設計となっている。

②DSEEで高音域を補完、圧縮音源も高音質に

ソニー独自の音質補完技術「DSEE」を搭載。圧縮音源で失われがちな高音域をCD音質相当まで補完し、ストリーミング再生やMP3などの音源を自然で広がりのある音で再生する。

③約147gの軽量ボディー、選べる全6色

約147gの小型軽量設計を採用し、長時間でも疲れにくいデザインとなっている。コンパクトなボディーで、日常的にも使いやすい。カラーはブラック、ホワイト、ピンク、コバルト、コーラル、ミントの全6色を展開。