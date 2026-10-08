3万100円引き！ 約1.14kgで有機EL＆Office付きのLenovo「Yoga Slim 7」が16万9800円

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【Amazonタイムセール】Lenovo 14型ノートPC「Yoga Slim 7（83QM006FJP）」をチェック！

Lenovoの14型ノートPC「Yoga Slim 7（83QM006FJP）」がAmazonでセール対象。過去価格199,900円から15％オフの169,800円で販売中。

Lenovoの「Yoga Slim 7（83QM006FJP）」は、約1.14kgの軽量ボディーに14型有機ELディスプレーを搭載したノートPC。Core Ultra 5 325と16GBメモリーを備え、軽さだけでなく基本性能も充実している。さらに、Microsoft 365 Personal（24か月版）が付属し、WordやExcelを使った作業にも活用できる。

①14型有機ELにWUXGA、HDR表示にも対応

14型有機ELディスプレーは、1920×1200ドットのWUXGA解像度を採用。Dolby VisionやDisplayHDR True Black 500にも対応している。

②Core Ultra 5搭載、512GB SSDも装備

CPUにはインテルのCore Ultra 5 325を採用し、16GBのLPDDR5xメモリーと512GBのPCIe NVMe SSDを搭載する。接続端子はThunderbolt 4対応のUSB Type-Cを3基備え、ワイヤレス通信はWi-Fi 7に対応。有線・無線ともに接続機能が充実している。

③最薄13.9mmで動画再生約14.5時間に対応

本体の最薄部は13.9mmで、バッテリー駆動時間は動画再生時で約14.5時間、アイドル時で約18.8時間。500万画素のIRカメラや日本語84キーのキーボードも備える。さらに、Dolby Atmos対応スピーカーを搭載し、ツイーターとウーファーをそれぞれ2基ずつ配置している。

製品スペック

【CPU】インテル Core Ultra 5 325

【メモリ】16GB LPDDR5x

【ストレージ】512GB PCIe NVMe SSD

【ディスプレー】14型有機EL（1920×1200ドット、WUXGA）

【Office】Microsoft 365 Personal（24か月版）