Amazon限定のRTX 5060搭載ノートが19万7700円！ Core i7＋144Hz液晶も備えたMSI「Cyborg 15」

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【Amazonタイムセール】MSI 15.6型ゲーミングノートPC「Cyborg 15（B13WFKG-1172JP）」をチェック！

MSIの15.6型ゲーミングノートPC「Cyborg 15（B13WFKG-1172JP）」がAmazonでタイムセール対象。参考価格222,800円から11％オフの197,700円で販売中。

グラフィックス性能だけでなく、CPUやディスプレーの仕様まで重視したい人にとって、今回の構成は魅力的だ。MSIの「Cyborg 15」は、RTX 5060を採用したAmazon限定モデル。16GBのDDR5メモリと512GB SSDを標準搭載し、メモリの増設にも対応する。ゲーム向けの主要な装備をそろえながら、予算20万円以内に収まる点が大きい。

①Core i7とRTX 5060を搭載した高性能構成

第13世代インテルCore i7-13620Hプロセッサーと、NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPUを搭載。ゲーム向けのグラフィックス性能とCPUの処理能力を組み合わせた構成だ。CPUとGPUの熱を効率よく排出する冷却設計も採用している。

②144Hz対応の15.6型液晶とRGBキーボード

15.6型のフルHD（1920×1080ドット）ディスプレーを搭載。リフレッシュレートは144Hzで、非光沢タイプを採用する。キーボードはテンキー付きで、RGBバックライトにも対応。LEDの発光色をカスタマイズできる。

③最大96GBのメモリ対応と豊富な接続端子

メモリスロットを2基備え、うち1基が空いている。最大96GBまで対応し、増設についてはMSI公認サポート店への相談が案内されている。接続端子は映像出力とUSB PDに対応するUSB Type-C、USB Type-Aを2基、HDMIなどを装備。ギガビット有線LANとWi-Fi 6Eにも対応している。

製品スペック

【CPU】インテル Core i7-13620H

【メモリ】16GB DDR5

【ストレージ】512GB SSD

【ディスプレー】15.6型フルHD（1920×1080ドット）、144Hz、非光沢