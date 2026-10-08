Amazonセール情報大紹介！ 第2351回
Amazon限定のRTX 5060搭載ノートが19万7700円！ Core i7＋144Hz液晶も備えたMSI「Cyborg 15」
2026年10月08日 20時10分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】MSI 15.6型ゲーミングノートPC「Cyborg 15（B13WFKG-1172JP）」をチェック！
MSIの15.6型ゲーミングノートPC「Cyborg 15（B13WFKG-1172JP）」がAmazonでタイムセール対象。参考価格222,800円から11％オフの197,700円で販売中。
グラフィックス性能だけでなく、CPUやディスプレーの仕様まで重視したい人にとって、今回の構成は魅力的だ。MSIの「Cyborg 15」は、RTX 5060を採用したAmazon限定モデル。16GBのDDR5メモリと512GB SSDを標準搭載し、メモリの増設にも対応する。ゲーム向けの主要な装備をそろえながら、予算20万円以内に収まる点が大きい。
①Core i7とRTX 5060を搭載した高性能構成
第13世代インテルCore i7-13620Hプロセッサーと、NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPUを搭載。ゲーム向けのグラフィックス性能とCPUの処理能力を組み合わせた構成だ。CPUとGPUの熱を効率よく排出する冷却設計も採用している。
②144Hz対応の15.6型液晶とRGBキーボード
15.6型のフルHD（1920×1080ドット）ディスプレーを搭載。リフレッシュレートは144Hzで、非光沢タイプを採用する。キーボードはテンキー付きで、RGBバックライトにも対応。LEDの発光色をカスタマイズできる。
③最大96GBのメモリ対応と豊富な接続端子
メモリスロットを2基備え、うち1基が空いている。最大96GBまで対応し、増設についてはMSI公認サポート店への相談が案内されている。接続端子は映像出力とUSB PDに対応するUSB Type-C、USB Type-Aを2基、HDMIなどを装備。ギガビット有線LANとWi-Fi 6Eにも対応している。
製品スペック
【CPU】インテル Core i7-13620H
【メモリ】16GB DDR5
【ストレージ】512GB SSD
【ディスプレー】15.6型フルHD（1920×1080ドット）、144Hz、非光沢
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