Amazonセール情報大紹介！ 第2350回
1万3430円なのに最大900W！ 東芝の17L電子レンジはご飯1杯約1分、しかもフラット庫内
2026年10月08日 17時50分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazon限定プライムセール】東芝 17L電子レンジ「ER-S17ZB(W)」をチェック！
東芝の17L電子レンジ「ER-S17ZB(W)」がAmazonでプライム会員限定セールの対象。参考価格15,800円から15％オフの13,430円で販売中。
電子レンジをあたため中心で使うなら、多機能さより、必要なときにサッとあたためられるほうがうれしい。本製品は最大900Wに対応し、600W／500W／200W相当まで4段階で切り替えられる。手早くあたためたいときはもちろん、出力を抑えたいときにも対応できる単機能モデルだ。
①900Wは最大1分30秒、その後600Wへ
最大900Wの高出力に対応し、ご飯1杯なら約1分であたためられる。900Wで運転できるのは最大1分30秒で、その後は600Wへ自動で切り替わる仕組み。短時間のあたために900Wを利用できる。
②17Lフラット庫内、縦開きドアを採用
庫内容量は17Lで、有効幅は29.3cm。底面に回転皿のないフラットタイプを採用しており、汚れを拭き取りやすい。ドアは縦開きで、片手での操作にも対応する。
③バックライト液晶とLED庫内灯を装備
操作部は最小限のボタン配置で、バックライト付き液晶パネルを採用。庫内にはLED照明も備える。電源コードは約1.5mで、ヘルツフリー仕様となっている。
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