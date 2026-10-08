約20万円だと迷う。でも12万9800円なら話が変わる！ MS Office 2024付き、国内生産のNEC「LAVIE」

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【Amazonタイムセール】NEC 15.6型ノートPC「LAVIE N15 Slim（YZ-2762N15SB）」をチェック！

NECの15.6型ノートPC「LAVIE N15 Slim（YZ-2762N15SB）」がAmazonでタイムセール対象。参考価格199,800円から35％オフの129,800円で販売中。

国内生産でOffice Home & Business 2024が付属するNEC「LAVIE N15 Slim」。Core i7-1355Uと16GBメモリを搭載しており、SSDは約256GBとなる。ストレージ容量をそれほど必要としないなら、Core i7とOfficeを備えた今回の構成は狙いやすい。

①Core i7搭載、16GBメモリでデュアルチャネル対応

Core i7-1355Uを搭載し、最大動作周波数は5.00GHz。メモリは16GBのオンボードSDRAMで、デュアルチャネルに対応する。ストレージにはPCIe接続の約256GB SSDを採用している。

②15.6型フルHD、ノングレア液晶を採用

ディスプレーは15.6型ワイドのLED液晶で、解像度は1920×1080ドットのフルHD。表面はノングレア仕様で、最大1677万色表示に対応する。本体サイズは約360×236×17.9mm、重量は約1.65kgとなっている。

③USB Type-Cは映像出力と給電に対応

USB Type-Cを1基搭載し、USB PD 3.0やDisplayPort出力、パワーオフUSB充電に対応。USB Type-Aも2基備えるほか、HDMI出力端子とヘッドフォン／マイクジャックを搭載する。Wi-Fi 6とBluetooth 5.2にも対応している。

製品スペック

【CPU】Intel Core i7-1355U

【メモリ】16GB

【ストレージ】約256GB SSD（PCIe）

【ディスプレー】15.6型ワイド フルHD（1920×1080ドット）ノングレア液晶

【Office】Office Home & Business 2024