Amazonセール情報大紹介！ 第2348回
10万9800円の16型ノート、ちゃんと見たら結構そろってる。16GB＋512GBでWi-Fi 7まで
2026年10月08日 07時20分更新
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【Amazonタイムセール】Lenovo 16型ノートPC「IdeaPad Slim 3（83K200CLJP）」をチェック！
Lenovoの16型ノートPC「IdeaPad Slim 3（83K200CLJP）」がAmazonでタイムセール対象。過去価格139,800円から21％オフの109,800円で販売中。
「IdeaPad Slim 3（83K200CLJP）」は、Core i5-13420Hに16GBメモリー、512GB SSDを組み合わせ、16型WUXGAのIPSディスプレーを採用。さらにWi-Fi 7に加え、Power DeliveryとDisplayPort出力に対応するUSB Type-Cも備える。この価格ながら、基本性能から通信、接続まわりまでしっかりそろった構成だ。
①8コアCore i5とDDR5メモリーを搭載
Core i5-13420Hは8コア構成で、動作周波数は2.10GHz、ターボ・ブースト時は最大4.60GHz。メモリーにはDDR5-4800の16GBを搭載する。ストレージはPCIe NVMe/M.2接続の512GB SSDを採用している。
②16型WUXGA、16：10のIPS液晶
ディスプレーは16型のIPSパネルで、解像度は1920×1200ドットのWUXGA。縦横比16：10の画面を採用し、表面は映り込みを抑えるノングレア仕様となっている。表示色は最大約1677万色で、グラフィックスにはIntel UHD Graphicsを採用する。
③FHDのIRカメラに豊富な端子類
前面にはFHD 1080pのIRカメラを搭載し、プライバシーシャッターも装備。USB Type-Aを2基、HDMIを1基備えるほか、SD／SDHC／SDXC／MMCに対応する4-in-1メディアカードリーダーも用意している。
製品スペック
【CPU】Intel Core i5-13420H
【メモリ】16GB（DDR5-4800）
【ストレージ】512GB SSD（PCIe NVMe/M.2）
【ディスプレー】16型 WUXGA IPS（1920×1200ドット、16：10、ノングレア）
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