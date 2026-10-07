日本代表デザインのビッグバッグ付き！ 「一番搾り」24本がAmazonタイムセールでお得

アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

「【サッカー日本代表デザインビッグバッグ付き】

一番搾り キリン ビール 350ml 24本」がAmazonタイムセールに登場！

キリン「一番搾り」は、最初に流れる一番搾り麦汁だけを使用したビールです。350ml缶24本に、サッカー日本代表デザインのビッグバッグが1個付いた商品が、現在開催中のAmazonタイムセールに登場しています。

過去価格4,820円のところ、11％オフの4,298円で販売中です。522円引きとなり、1本あたり約179円。ビール24本とビッグバッグをまとめて購入できるセットです。

「一番搾り キリン ビール 350ml 24本」の特徴

Amazon商品ページより

キリン「一番搾り」は、おいしいところだけを搾ったビールとして販売されています。

最初に流れる一番搾り麦汁だけを贅沢に使用することで、麦本来のうまみが感じられる、調和の取れた味わいが特長とされています。

350ml缶が24本入っており、サッカー日本代表デザインのビッグバッグが1個付属します。

アルコール度数は5％です。原材料には麦芽とホップを使用しています。

まとめ：一番搾り24本をバッグ付きで確保！

「一番搾り」350ml缶24本に、サッカー日本代表デザインのビッグバッグが付いた今回の商品。過去価格から522円引きとなる4,298円で販売されています。

現在開催中のAmazonタイムセールでお得になっているこの機会に、家飲み用のビールをまとめてストックしてはいかがでしょうか。

※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。

※価格は税込み表記です。