アスキーグルメ厳選！ Amazonお勧め食品セール情報 第191回
スタバのインスタントコーヒーをおうちに常備！ 32杯分が199円オフ
2026年10月07日 19時00分更新
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「スターバックス カフェ モーメント スムース 瓶 65g」がAmazonでセール販売中！
「スターバックス カフェ モーメント スムース」は、お湯を注ぐだけで楽しめるレギュラーソリュブルコーヒーです。65g入りで、32杯分の商品がAmazonのセールに登場しています。
参考価格1,078円のところ、18％オフの879円で販売中です。199円引きとなり、1gあたり約14円。毎日のコーヒー用としてストックしやすい商品です。
「スターバックス カフェ モーメント スムース」の特徴
Amazon商品ページより
「スターバックス カフェ モーメント」は、少しだけ立ち止まって、手軽にコーヒーを楽しむためのおうち向けプレミアムソリュブルコーヒーのシリーズです。
香り立ついれたての一杯をイメージし、ブラジル産とコロンビア産のアラビカ豆をブレンドしています。
コーヒー豆はアラビカ種100％を使用。フリーズドライ製法によって、コーヒー豆本来の味わいを活かし、それぞれの風味のニュアンスを引き出したとしています。
「スムース」はミディアムローストで、香ばしいアロマにナッツのニュアンスとローストのかすかな甘みを感じる、バランスのよい味わいが特徴とされています。
まとめ：毎日のコーヒーをスタバでストック！
お湯を注ぐだけで手軽に楽しめる「スターバックス カフェ モーメント スムース」。32杯分が入っているので、毎日のコーヒー用としてストックしておけます。
Amazonでセール価格になっているこの機会に、参考価格から199円引きとなっている「カフェ モーメント」をまとめて確保してはいかがでしょうか。
※価格は税込み表記です。
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