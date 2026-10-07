アスキーグルメ厳選！ Amazonお勧め食品セール情報 第190回
謎肉、デカくなってます！ 「カップヌードル ビッグ」12個セットが614円引き
2026年10月07日 19時00分更新
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「カップヌードル ビッグ しょうゆ 103g×12個」がAmazonでセール販売中！
日清食品の「カップヌードル ビッグ しょうゆ 103g×12個」がAmazonでセール販売されています。
参考価格3,862円のところ、16％オフの3,248円で販売中です。1個あたり約271円で、12個をまとめて購入できます。
「カップヌードル ビッグ しょうゆ」の特徴
Amazon商品ページより
「カップヌードル ビッグ しょうゆ」は、カップヌードルのビッグサイズです。カップヌードル独特のつるみのある麺にオリジナルスープを合わせ、具材には大玉謎肉、ミンチポーク、エビ、たまご、ネギを使用しています。
1971年に発売されたカップ麺「カップヌードル」のバリエーションの1つで、ビッグサイズでは謎肉がBIGになって増量リニューアルされています。
ケース販売で12個入り。常温で保存でき、商品ページでは買い置きによる災害時の備え、ローリングストックにもなると案内されています。
まとめ：BIGサイズをまとめてストックするチャンス！
「カップヌードル ビッグ しょうゆ」を12個まとめてストックできる今回のセール。夜食や食事のストックとして用意しておきたい人にもチェックしやすい商品です。
Amazonでセール価格になっているこの機会に、普段から食べている人はもちろん、いざというときのローリングストックとしてまとめ買いしてはいかがでしょうか。
※価格は税込み表記です。
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