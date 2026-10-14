【本日】ケンタ新バーガー発売！ マクドナルドも続く、両社そろって「鶏もも肉」に

ケンタッキーフライドチキン（以下KFC）は本日10月14日、新定番バーガー「オリジナルチキンバーガーズ」を全国の店舗で発売します。

43年の歴史を持つ定番「チキンフィレバーガー」（旧チキンフィレサンド）を大幅に刷新。これまでの鶏むね肉から鶏もも一枚肉に変更し、商品名も「オリジナルチキンバーガー」に改めます。

奇しくも、マクドナルドも長年販売してきた「チキンフィレオ」などを順次終売し、10月21日から鶏もも一枚肉を使った新チキンバーガー3品を定番商品として発売します。

ケンタの新バーガーは全6種類！ 490円から

KFCはチキン専門店として、43年間続けてきたバーガーのレシピや製法を一から見直しました。

今回の最大の変更点は、メインのチキンを鶏むね肉から鶏もも一枚肉に切り替えたこと。バーガーに合う粉付け方法や調理法、ソースも再構築し、チキンのジューシーさを追求したといいます。

新定番「オリジナルチキンバーガーズ」は、ベーシックな4品に、厚切りベーコンとまるオムレツを組み合わせたプレミアバーガー2品を加えた全6種類です。

▲オリジナルチキンバーガー 490円

新開発の鶏もも一枚肉のチキンをバンズで挟んだシンプルなバーガー。肉のジューシーさとサクサクした衣の食感を楽しめるということ。

▲オリジナルチキンバーガー（レッドホットソース） 540円



新開発のマヨネーズベースのレッドホットソースを合わせたバーガー。「レッドホットチキン」を思わせる、マイルドな辛さが特徴といいます。

▲オリジナルチキンバーガー（チーズ） 540円

チェダースライスチーズを組み合わせたバーガー。チーズのコクがチキンのスパイス感や香ばしさを引き立てるといいます。

▲オリジナルチキンバーガー（てりやき） 540円

醤油ベースの甘口てりやきソースを使用。辛みを抑えた味わいを特徴としています。

さらに、食べ応えを追求した「プレミアバーガー」2品も登場します。

▲プレミアバーガー 750円

鶏もも一枚肉のチキンに厚切りベーコン、まるオムレツを重ね、専用のガーリックペッパーマヨソースを組み合わせています。

▲プレミアチーズバーガー 790円

「プレミアバーガー」にチェダーチーズを加えた、さらに濃厚な味わいの一品です。



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マクドナルドは10月21日から新バーガー3品を発売！

一方、マクドナルドでも、10月21日から新たなチキンバーガー「ザクザクジューシーマック」など3品を定番商品として投入します。

新商品の開発には5年をかけ、100以上の試作品を検討。これまでの「チキンフィレオ」などに代わり、鶏もも一枚肉を使用した「ザクザクジューシーももチキン」を採用します。

チキンの衣をウェーブ状のデコボコにすることで、ザクザクした食感と肉のジューシーさを両立したといいます。

▲ザクザクジューシーマック 460円～

あらびきマスタードの風味にブラックペッパーを効かせ、玉ねぎの食感も楽しめる、コクのあるタルタルソースを合わせたバーガーです。

▲スパイシーザクザクジューシーマック 470円～

唐辛子とガーリックの風味を効かせた、旨辛なスパイシーソースを組み合わせています。

▲てりやきチキンジューシーマック 470円～

生姜とにんにくを効かせた甘みとコクのあるてりやきソースに、爽やかなスイートレモンソースを合わせたバーガー。マクドナルド唯一の「揚げ×てりやき」のバーガーです。

各商品は、夜の時間帯限定で、パティを倍にした「倍バーガー」（600円～）もレギュラー登場します。



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ケンタもマクドも、チキンバーガーを「もも肉」に刷新！

長年親しまれてきた商品に愛着がある人にとっては少し名残惜しいですが、チキンバーガーは今、ジューシーなもも肉へと大きく舵を切っているようです。

同じ鶏もも肉でも、チキン専門店のKFCとマクドナルドではどんな違いがあるのか。これは両方食べ比べてみたいですね。 まずはKFCで発売です！

※価格は税込み表記です。