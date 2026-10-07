ケンタ、バーガー大刷新！ 鶏むね→もも一枚肉へ。さよなら“チキンフィレバーガー”

ケンタッキーフライドチキン（以下KFC）は、10月14日、新定番バーガーとして「オリジナルチキンバーガーズ」を全国のKFC店舗で発売します。



一部店舗では取り扱いがない場合があり、一部商品・サービスはKFCデリバリーの対象外です。

KFCが43年ぶりにバーガーを刷新

「オリジナルチキンバーガー」が登場

KFCでは現在、バーガー商品各種を販売しています。代表商品の「チキンフィレバーガー」（旧名・チキンフィレサンド）は、誕生から43年を迎えます。



今回、バーガーのレシピや製法を一から見直してリニューアル。新たに「オリジナルチキンバーガー」を打ち出し、全4種を定番商品として展開します。さらに、厚切りベーコンとまるオムレツを組み合わせたプレミアバーガー2種を加え、全6種類をラインアップします。

▲オリジナルチキンバーガー 490円

「オリジナルチキンバーガーズ」では、メインのチキンを鶏むね肉からジューシーな鶏もも一枚肉へ変更。バーガーに合う粉付け方法や調理法、ソースも再構築しています。



定番「オリジナルチキンバーガー」は、新チキンをバンズでサンドしたシンプルな一品。

▲オリジナルチキンバーガー（レッドホットソース） 540円

こちらは、新開発のマヨベースのレッドホットソースを合わせています。マイルドな辛さが特徴。

▲オリジナルチキンバーガー（チーズ） 540円

チェダースライスチーズもあわせてサンド。チェダーチーズのコクがチキンのスパイス感や香ばしさを引き立てるといいます。

▲オリジナルチキンバーガー（てりやき） 540円

辛みを抑えた醤油ベースの甘口てりやきソースを使用しています。

厚切りベーコン入り「プレミアバーガー」も

「プレミアバーガー」2品では、鶏もも一枚肉のチキンにさらに厚切りベーコンをあわせています。

▲プレミアバーガー 750円

チキンに厚切りベーコンと“まるオムレツ”を組み合わせ、専用のガーリックペッパーマヨソースを加えてバンズでサンド。

▲プレミアチーズバーガー 790円

「プレミアバーガー」にチェダーチーズを加えたバーガーです。

各バーガーにはポテト（S）とドリンク（M）が付くセットや、オリジナルチキンを組み合わせた「よくばりセット」も選べます。

鶏もも一枚肉でガツンと刷新！

KFCのバーガーが43年ぶりに大刷新。名前も「チキンフィレバーガー」から「オリジナルチキンバーガー」へ変わり、メインのチキンも鶏むね肉から鶏もも一枚肉へと大きく変わります。



なお、「オリジナルチキンバーガー」は神奈川・広島・鹿児島で先行販売したところ好評だったことから、今回全国展開に至ったそう。



長年親しまれてきたKFCの定番バーガーが、どれほど変わったのか。10月14日の発売が楽しみです。

また、「骨なしオリジナルチキン」も単品350円で購入可能ですよ！



・発売日：2026年10月14日

※価格は税込み表記です。