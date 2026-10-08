Amazonセール情報大紹介！ 第2349回
REGZA ゲーミングモニター 23.8インチ RM-G244RE
FPSをゼロから始めるならゲーミングディスプレーの本命候補はAmazonで25％オフのREGZAでいかが？
2026年10月08日 12時00分更新
REGZAのゲーミングディスプレーがタイムセール中！
REGZAの23.8型ゲーミングモニター「RM-G244RE」がAmazonでタイムセール中。参考価格2万6400円のところ、25％オフの1万9800円で販売している。これからFPSにどっぷり漬かりたい、というゲーマーにうってつけの一台だ。
「RM-G244RE」は23.8型のフルHD（1920×1080）解像度を持つFast IPS液晶のディスプレー。リフレッシュレート最大200Hz、応答速度1ms（GTG）、AdaptiveSync対応とリーズナブルな製品とは思えない高性能が光る。色域のカバー率もsRGB 99％、DCI-P3 90％で鮮やかな色表示を期待できるだろう。
REGZA「RM-G244RE」の注目ポイント3つ！
1. FPSを楽しめる適切サイズ
23.8インチ＆フルHD解像度は、競技系FPSを楽しむのにちょうど良いサイズ。ゲーム画面全体を把握しながら没入もできる、適切なチョイスだ。
2. 激しい動きもきちんと描写
PC側のスペック次第だが、「RM-G244RE」はリフレッシュレート最大200Hzで応答速度は1ms（GTG）と優秀。AdaptiveSyncにも対応しており、カクつきを抑えた滑らかな描写が期待できる。
3. チラつきも軽減
チラつきを軽減するフリッカーフリーと、目の疲れを抑えるというブルーライト低減の機能を搭載。長時間プレイでも集中が途切れづらいだろう。
REGZAブランドがお手頃価格で手に入るチャンス！
オーソドックスなサイズに、ゲーミング用途として有用な機能を詰め込んだ一台。これが25％オフはズバリ買い時でしょう！
なお、レグザメンバーズへの製品登録をすることで、保証期間が1年から3年に延長される。あらゆるモノが値上がりを続ける昨今、手厚い保証も購入の決め手となるポイントの1つ。REGZAブランドのゲーミングディスプレーに興味が出たなら、タイムセールのうちにぜひ！
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