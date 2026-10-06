Switch2版『空の軌跡 the 2nd』が22％オフ！「文句の付け所がない」フルリメイクの理想形

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

「空の軌跡 the 2nd」は、日本ファルコムが2026年9月に発売したばかりの新作RPGです。Amazon.co.jpでは早くもタイムセールとなり、6990円（22％オフ）で販売され、売れています（10月6日現在）。

本作は、2006年発売の「英雄伝説 空の軌跡SC」を現代向けにフルリメイクした作品です。フル3Dグラフィックによるダイナミックな演出と細やかなストーリー表現を実現。“フルリメイクの理想形”と高い評価を得ています。

2025年発売の「空の軌跡 the 1st」の続編で、新たな仲間が加わりパーティ編成の自由度や物語の規模が大幅にパワーアップ。快適に遊べるハイスピードモードも搭載し、結社《身喰らう蛇》を巡る壮大な物語を楽しめます。

キャラとストーリーのボリュームが大幅アップ

評価の高かった前作を上回るスケール感とともに、魅力的な新キャラクターたちが続々とパーティに加入して物語を盛り上げます。

フル3Dグラフィックで描く臨場感あふれる演出

緻密なキャラ描写とダイナミックなイベントシーンにより、より濃密でドラマチックな「軌跡」の世界を体験できます。

快適なプレイをサポートするハイスピード機能

いつでも切り替え可能なハイスピードモードを搭載しており、移動や戦闘をサクサク進められる快適な操作性を実現しています。

まとめ：思い出を現代へアップデート！

おすすめしたいのは、「王道JRPGが好きな人」です。各地を旅しながら事件に巻き込まれ、主人公の成長と恋愛ドラマを見守りつつ壮大な物語の核心へと迫っていく。そんなJRPG好きなら、新規ユーザーでも楽しめること間違いなしです。

オリジナル版を遊んだことのある人は「あの頃」の思い出を美しく上書きできますし、「軌跡シリーズ」が初めてという人は“時系列的に最古の作品”なので手を出すのに最適。ぜひこの機会に購入を検討してみてください。