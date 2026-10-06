デュアルHDMIで作業効率アップ！Ankerの7-in-1 USB-Cハブが20％オフ

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Ankerの販売する7-in-1 USB-CハブがAmazon.co.jpでタイムセール中です。3990円（20％オフ）で販売され、売れています（10月6日現在）。

本製品は、2つのHDMIポートを備え、最大3画面出力に対応したUSB-Cハブです。最大100WのUSB PDパススルー充電や、最大10Gbpsの高速データ転送が可能なUSB-Aポートを含む計4つのUSB-Aポートを搭載しています。

ドライバー不要で接続でき、MacBookやDellなどのノートPCからiPad Proまで幅広い機器の拡張性を手軽に高められます。

デュアルHDMIで最大3画面の出力に対応

2つのHDMIポートを搭載し、マルチディスプレイ環境を構築して作業効率を飛躍的に向上させます。

最大10Gbpsの高速データ転送と多彩な拡張性

高画質ファイルも一瞬で転送できるUSB-AポートやPD充電ポートなど、7つの機能を1台に集約しています。

最大100W入力のPD急速充電に対応

ハブを使用しながらノートPCへ効率よく給電できるため、長時間の作業でもバッテリー切れの心配がありません。

まとめ：作業効率アップ！

おすすめしたいのは、「作業モニターを増やしたい人」です。2つのHDMIポートを接続し、最大3画面の作業環境を構築できます。さらに、高速データ転送対応のUSB-Aポートもあるので、ハードディスクなどを接続して大量のデータをやり取りするのもストレスを感じにくいです。

サイズは「約114×54×17mm」とスペースも取らず、スマートに設置できます。作業効率を上げたいと考えている人は、ぜひこの機会に購入を検討してみてください。