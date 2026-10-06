動画視聴や読書用のタブレットならこれでOK！ 高コスパの9.7型「REDMI Pad 2」

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

REDMI Pad 2は、シャオミ(Xiaomi)が販売する9.7型タブレットです。Amazon.co.jpでは、2万4773円で販売されています（10月6日現在）。

本タブレットは、2K解像度と120Hzリフレッシュレートに対応した9.7インチ高精細ディスプレーを搭載。Snapdragon 6s 4G Gen 2プロセッサーを備え、日常のタスクや動画視聴をスムーズにこなせます。

7600mAhの大容量バッテリーや最大2TBまでのストレージ拡張にも対応しており、コンテンツ視聴や読書を長時間快適に楽しめる1台です。

映像を滑らかに映し出す9.7インチ2K＆120Hz液晶

2Kの高精細な画質に加え、120Hz駆動によりスクロールや動画の動きが非常に滑らかで快適に楽しめます。

長時間の動画視聴も安心の7600mAh大容量バッテリー

一度の充電で最大1.7日間の使用が可能で、外出先や自宅でのエンタメ視聴も充電を気にせず満喫できます。

写真や動画をたっぷり残せる最大2TBの拡張ストレージ

内蔵ストレージに加え、microSDカードで最大2TBまで容量を拡張できるため、動画や本を豊富に保存可能です。

まとめ：メディア再生に最適なタブレット

おすすめしたいのは、「動画視聴などをメインにしたい人」です。メモリ4GB／ストレージ64GBというのはハイエンドモデルには見劣りしますが、動画視聴などのライトな目的であれば十分動きます。電子書籍を読む、ウェブを眺める、軽めのゲームを遊ぶといった用途でもかなり扱いやすい1台。

最大2TBまでmicroSDカードのストレージの拡張にも対応し、程良いサイズ感と軽量な点で気軽に導入できるのもポイント。エンタメ用のサブタブレットとして購入を検討してみてはいかがでしょうか。