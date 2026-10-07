4万5800円でここまでそろう！ 12.1型大画面に4スピーカー、ペンまで付くLenovo「Idea Tab Plus」

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【Amazonタイムセール】Lenovo 12.1型タブレット「Idea Tab Plus（ZAG70446JP）」をチェック！

Lenovoの12.1型タブレット「Idea Tab Plus（ZAG70446JP）」がAmazonでタイムセール対象。参考価格64,900円から29％オフの45,800円で販売中。

Lenovo Tab Penが付属し、4基のスピーカーに8GBメモリー、256GBストレージを備える「Idea Tab Plus（ZAG70446JP）」。12.1型の大画面に10200mAhバッテリーも搭載し、使用時間は約13時間。大画面もペンも欲しい人にとって、まとめて手にできる構成だ。

①12.1型高解像度画面、10点マルチタッチにも対応

12.1型ワイドパネルを採用し、解像度は2560×1600ドット。10点マルチタッチとMiracastにも対応する。動画や音楽、読書など普段使いからエンタメまで幅広い用途を想定したタブレットだ。

②ドルビー・アトモス対応、4スピーカー搭載

4基のスピーカーを搭載し、ドルビー・アトモスに対応。さらに2基のマイクロフォンも備えている。microSDメディアカードリーダーも搭載しており、最大2TBまでのmicroSDカードに対応可能だ。

③10200mAh搭載、約13時間のバッテリー駆動

10200mAhのバッテリーを搭載し、使用時間は約13時間。ACアダプター使用時の充電時間は約1.5時間となっている。本体サイズは約278.8×181.1×6.3mmで、重量は約530g。