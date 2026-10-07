16万円台→13万9800円に！ Core Ultra 5＋16GB＋512GBの16型「ASUS Vivobook 16」がタイムセール

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【Amazonタイムセール】ASUS 16型ノートPC「Vivobook 16（X1607CA-U5165SIAM）」をチェック！

ASUSの16型ノートPC「Vivobook 16（X1607CA-U5165SIAM）」がAmazonでタイムセール対象。参考価格164,800円から15％オフの139,800円で販売中。

「Vivobook 16（X1607CA-U5165SIAM）」が搭載するCore Ultra 5 225Hは、Intel AI Boost（NPU）を内蔵。ローカルでのAI処理や動画編集などに対応するほか、16GBメモリーと512GB SSDを備える。今回の値下げでぐっと手を伸ばしやすくなった。

①DDR5メモリー採用、SSDはPCIe 4.0

メモリーはDDR5-5600の16GBを搭載し、オンボード16GBに加えてSODIMMスロットを1基備える。ストレージにはPCIe 4.0 x4接続の512GB NVMe/M.2 SSDを採用している。

②16:10の16型画面、IRカメラも搭載

ディスプレーは1920×1200ドットの16型で、16:10の画面を採用。表面はノングレア仕様で、リフレッシュレートは60Hz。約207万画素のIRカメラを搭載し、物理的にカメラを遮るプライバシーシャッターも備えている。

③USB Type-Cを2基、Wi-Fi 6にも対応

USB 3.2 Type-C Gen1を2基備え、データ転送、映像出力、本体への給電に対応。USB 3.2 Type-A Gen1も2基、HDMIも搭載する。無線通信はWi-Fi 6とBluetooth 5.2に対応している。

製品スペック

【CPU】Intel Core Ultra 5 225H

【メモリ】16GB（DDR5-5600）

【ストレージ】512GB SSD（PCIe 4.0 x4、NVMe/M.2）

【ディスプレー】16型、1920×1200ドット、ノングレア、60Hz