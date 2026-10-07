iPhoneを見分ける充電器？ Ankerのディスプレイ付き45Wモデルが25％オフの2990円

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【Amazonタイムセール】Anker Nano Chargerをチェック！

Ankerの「Nano Charger（45W, Display, スイングプラグ）」がAmazonでタイムセール対象。参考価格3,990円から25％オフの2,990円で販売中。

接続したiPhoneに合わせて充電を変える。「Nano Charger（45W, Display, スイングプラグ）」は、そんなちょっと賢い仕組みを備えている。モデルごとに最適な出力で充電でき、画面には充電出力やバッテリー残量、本体温度、充電モードを表示。20種類を超える画面デザインも用意され、充電中につい画面を見たくなる一台に仕上がっている。

①iPhoneをモデル検知、最適な出力で充電

接続したiPhoneのモデルを検知し、モデルごとに最適な出力で充電できる。モデル検知はiPhone 17eを除くiPhone 15～17シリーズと第10世代以降のiPadが対象。長時間の充電時には、機器のバッテリー寿命を保護する保護充電モードも利用できる。

②最大45W出力、約20分で50％まで充電

最大45W出力に対応し、対応するiPhoneなら約20分で50％まで充電できる。TÜV認証を取得し、常時温度管理システムも搭載。充電性能だけでなく、温度を管理する仕組みも備えている。

③2方向に動くプラグ、約72gの小型ボディー

プラグは2方向に角度を調節でき、コンセント周辺のほかの機器と干渉しにくい設計。使用しないときは折りたたみ可能。本体は約36×36×40mm、約72gで、USB-Cポートを1基備えている。