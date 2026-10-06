Kindle漫画セール情報「推し漫」 第296回
ほんわかしながら読む兄妹コメディ『干物妹！うまるちゃん』が全巻100円【Kindle漫画セール情報】
2026年10月06日 16時00分更新
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内と外、二面性を持つ妹と世話焼きの兄のホームコメディ『干物妹！うまるちゃん』全12巻が、全巻1冊で100円セール中です！
主人公・土間うまるは、外では才色兼備、成績優秀、スポーツ万能の完璧女子高生。しかし家に帰ると、漫画、アニメ、ゲーム、コーラ、ポテチに囲まれてだらだら過ごす“干物妹”に。そしてその姿を知るのは、一緒に暮らす兄・タイヘイだけ……。という、妹萌えの時代に、あえて家ではぐうたらという新たな妹像を描いたサンカクヘッドセンセイによる野心（？）作。
うまるのモデルは、サンカクヘッドセンセイの実の妹だったそうで、「細かい癖やリアクションがリアルになる」という理由で、身近な人をモデルにキャラ作りをしているそう。
うまるは外では普通の頭身で、家に帰ると二頭身くらいの小さな姿になりますが、これは、家でのだらけた状態を漫画的に視覚化したもので、公式も「外うまる」「家うまる」を別モードとして扱っていて、さらにゲーセンでは帽子をかぶったゲーマー「UMR」という第三の顔まで持っています。
基本的には、この外面と家の中で別の顔を持つ妹と、それを世話する兄の兄妹コメディなのですが、兄のタイヘイは、うまるを叱りつつも、基本的には面倒を見続け、更生させようともしません。外では完璧を演じつつ「家ではダメ人間でも、そのままでいられる場所がある」という安心感がうまるを成長させ、それぞれの場所で別の顔を見せていたそれぞれのうまるの境界が少しずつ崩れていき、うまるが自分のいろいろな顔を他人に見せられるようになっていくという、うまるの成長の話にもなっています。
続編『干物妹！うまるちゃんG 1』（全1巻）も100円セール中だぞ
干物妹！うまるちゃん
サンカクヘッド (著)
全12巻（完結）
1200円 (各巻100円)
※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。
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