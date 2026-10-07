Amazonセール情報大紹介！ 第2344回
13万7800円で27型一体型！ Ryzen 5＋16GB＋512GBのLenovo「IdeaCentre AIO」
2026年10月07日 11時50分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】Lenovo 27型一体型PC「IdeaCentre AIO（F0HQ00D7JP）」をチェック！
Lenovoの27型一体型PC「IdeaCentre AIO（F0HQ00D7JP）」がAmazonでタイムセール対象。参考価格210,540円から35％オフの137,800円で販売中。
27型の大画面と十分な基本スペックに加えて、周辺機能もしっかりそろっている。Lenovo「IdeaCentre AIO（F0HQ00D7JP）」はHDMIの外部入力にも対応し、500万画素カメラやHARMANステレオスピーカーも搭載。日本語キーボードとマウスまで付属するなど、一体型PCとして充実した構成だ。
①27型IPS液晶、光沢なしの大画面
ディスプレーは27型のFHD IPS液晶で、解像度は1920×1080ドット、約1677万色表示に対応する。表面は光沢なしを採用。グラフィックスにはAMD Radeon 660Mを搭載し、HDMI接続時の外部出力は最大4096×2160ドットで1677万色、リフレッシュレートは最大60Hzとなる。
②HDMI入出力を備え、USB端子も充実
HDMIは外部出力と外部入力を各1基搭載。USBは10Gbps対応のType-Cを側面に1基、背面にはUSB 2.0 Type-Aを2基と10Gbps対応Type-Aを1基備える。Wi-Fi 6とBluetooth 5.2にも対応する。
③500万画素カメラ、HARMANスピーカー搭載
前面には500万画素カメラを搭載し、電子式プライバシーシャッターも備える。音声まわりはデュアルマイクと3W×2のHARMANステレオスピーカーを内蔵。USB接続の日本語キーボードと光学式マウスも付属している。
製品スペック
【CPU】AMD Ryzen 5 7533HS
【メモリ】16GB（16GB×1、DDR5-4800 SDRAM SODIMM）
【ストレージ】512GB SSD（PCIe NVMe/M.2）
【ディスプレー】27型FHD IPS液晶（1920×1080ドット、光沢なし）
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