Amazonセール情報大紹介！ 第2343回
7799円→3254円！ 最大約10℃クールダウン、20cm大型ファンで下から冷やすエレコムのノートPC用クーラー
2026年10月07日 07時15分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonで割引中】エレコム ノートPC用クーラー「SX-CL22LSV」をチェック！
エレコムのノートPC用クーラー「SX-CL22LSV」がAmazonで割引対象。参考価格7,799円から58％オフの3,254円で販売中。
価格は手頃でも、冷却機能はしっかりそろっている。大型ファンに加えて、ノートPCを載せる上面には熱伝導性に優れたアルミパネルを採用。底面から風を取り込む吸気構造も備えている。風量は強弱の2段階で切り替えられ、動作音は約30dB-A。冷却性能だけでなく、日常的な使いやすさにも配慮されている。
①20cm大型ファンで最大約10℃冷却
大口径20cmファンを搭載し、本製品を使用していない場合との比較で最大約10℃の冷却効果を発揮する。最大風量は約70CFM。ノートPCを載せる天面には、熱伝導率が高く放熱性に優れたアルミパネルを採用している。
②4段階の角度調整、17型まで設置可能
使用状況に合わせてノートPCの設置角度を4段階で調整でき、15.4～17型のノートPCに対応する。滑りを防ぐラバーパーツはPCのサイズに合わせて取り付け位置を変更でき、使わないときは本体背面に収納可能だ。
③USB接続ですぐ使える、LEDで動作確認
付属の給電用USBケーブルをパソコンのUSBポートに接続するだけで使用可能。電源はバスパワー方式で、電源ON時にはLEDが点灯する。本体は約幅390×奥行き290×高さ33mm、ケーブルを除いた質量は約785gとなる。
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