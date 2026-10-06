6万3700円安い！ Ryzen 7＋16GB＋512GB、Office付き「LAVIE N15Slim」が13万9800円

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【Amazonタイムセール】NEC ノートPC「LAVIE N15Slim」をチェック！

NECのノートPC「LAVIE N15Slim」がAmazonでタイムセール対象。参考価格203,500円から31％オフの139,800円で販売中。

Officeまで付属するのが、このモデルのうれしいところ。「LAVIE N15Slim」は、Microsoft 365 Basic＋Office Home & Business 2024を備え、Ryzen 7 7735HSに16GBメモリー、512GB SSDを搭載する。さらに15.3型のWUXGA IPS液晶も採用しており、13万円台という価格の中に必要なものがしっかり詰まっている。

①Ryzen 7搭載、16GBメモリーで構成

AMD Ryzen 7 7735HSプロセッサーを搭載し、動作周波数は3.20GHz、最大ブースト・クロックは4.75GHz。メモリーは8GB×2の16GBで、デュアルチャネルに対応する。ストレージにはPCIe接続の約512GB SSDを採用している。

②15.3型WUXGA、広視野角のIPS液晶

15.3型ワイドのIPS液晶を採用し、解像度は1920×1200ドットのWUXGA。広視野角、高輝度に対応するほか、ノングレア仕様となっている。Microsoft 365 BasicとOffice Home & Business 2024も付属する。

③Wi-Fi 7対応、USB Type-Cも装備

無線LANはWi-Fi 7に対応し、Bluetooth 5.4も利用可能。USB Type-CはUSB Power Delivery 3.0とDisplayPort出力に対応する。USB Type-Aを2基、HDMI出力端子も備え、ウェブカメラにはプライバシーシャッターを搭載している。

製品スペック

【CPU】AMD Ryzen 7 7735HS

【メモリ】16GB

【ストレージ】約512GB SSD

【ディスプレー】15.3型WUXGA IPS液晶（1920×1200ドット）

【Office】Microsoft 365 Basic＋Office Home & Business 2024