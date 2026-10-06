Core 7ノートが11万9800円！ 16GB＋512GB、Microsoft 365（24カ月版）搭載のMSI「Modern 14」

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【Amazonタイムセール】MSI ノートパソコン「Modern-14-F1MXG-5223JP」をチェック！

MSIの14型ノートPC「Modern-14-F1MXG-5223JP」がAmazonでタイムセール対象。過去価格166,900円から28％オフの119,800円で販売中。

この価格で、Core 7 150Uに16GBメモリー、512GB SSD、さらにMicrosoft 365 Personal（24カ月版）までそろう。MSI「Modern-14-F1MXG-5223JP」は、PC本体の基本構成だけでなくOfficeまで含めて選べるのが魅力だ。

①Core 7搭載、メモリーは最大64GB対応

Core 7 150Uを搭載し、メモリーは16GB DDR5、ストレージは512GB M.2 NVMe SSDを備える。メモリーには空きスロットが1基あり、2スロット合計で最大64GBまで対応。購入後にメモリー容量を増やせる余地も残されている。

②14型フルHD、映り込みを抑える非光沢

ディスプレーは14型フルHD（1920×1080ドット）で、表面は映り込みを抑えたノングレア仕様。リフレッシュレートは60Hzとなる。本体サイズは323.9×217.2×19.9mm、重量は約1.5kgにまとめられている。

③Type-Aを3基搭載、Type-Cは映像出力対応

USB 3.2 Gen1 Type-Aを3基備えるほか、USB 3.2 Gen2 Type-Cを1基搭載。Type-Cは映像出力とUSB PDに対応し、HDMIとオーディオコンボジャックも備える。Webカメラにはプライバシーシャッターを搭載している。

製品スペック

【CPU】Core 7 150U

【メモリ】16GB DDR5

【ストレージ】512GB M.2 NVMe SSD

【ディスプレー】14型フルHD（1920×1080ドット）、ノングレア、60Hz

【Office】Microsoft 365 Personal（24カ月版）