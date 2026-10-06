Amazonセール情報大紹介！ 第2341回
Core 7ノートが11万9800円！ 16GB＋512GB、Microsoft 365（24カ月版）搭載のMSI「Modern 14」
2026年10月06日 20時45分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】MSI ノートパソコン「Modern-14-F1MXG-5223JP」をチェック！
MSIの14型ノートPC「Modern-14-F1MXG-5223JP」がAmazonでタイムセール対象。過去価格166,900円から28％オフの119,800円で販売中。
この価格で、Core 7 150Uに16GBメモリー、512GB SSD、さらにMicrosoft 365 Personal（24カ月版）までそろう。MSI「Modern-14-F1MXG-5223JP」は、PC本体の基本構成だけでなくOfficeまで含めて選べるのが魅力だ。
①Core 7搭載、メモリーは最大64GB対応
Core 7 150Uを搭載し、メモリーは16GB DDR5、ストレージは512GB M.2 NVMe SSDを備える。メモリーには空きスロットが1基あり、2スロット合計で最大64GBまで対応。購入後にメモリー容量を増やせる余地も残されている。
②14型フルHD、映り込みを抑える非光沢
ディスプレーは14型フルHD（1920×1080ドット）で、表面は映り込みを抑えたノングレア仕様。リフレッシュレートは60Hzとなる。本体サイズは323.9×217.2×19.9mm、重量は約1.5kgにまとめられている。
③Type-Aを3基搭載、Type-Cは映像出力対応
USB 3.2 Gen1 Type-Aを3基備えるほか、USB 3.2 Gen2 Type-Cを1基搭載。Type-Cは映像出力とUSB PDに対応し、HDMIとオーディオコンボジャックも備える。Webカメラにはプライバシーシャッターを搭載している。
製品スペック
【CPU】Core 7 150U
【メモリ】16GB DDR5
【ストレージ】512GB M.2 NVMe SSD
【ディスプレー】14型フルHD（1920×1080ドット）、ノングレア、60Hz
【Office】Microsoft 365 Personal（24カ月版）
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第2340回
トピックスソニーの完全ワイヤレス「WF-C510」が7618円！ DSEEに外音取り込み、マルチポイントまで対応
-
第2339回
トピックス山善の電動昇降デスクが3万円切り！ 立つ・座る高さを3パターン記憶できて2万9655円
-
第2338回
トピックスノートなのに300Hz、しかもファン3基！ Ryzen 9＋RTX 5060搭載「ROG Strix G16」が35万3512円
-
第2337回
トピックスMacBook Proがちょっぴり安くなってる！ M5＋24GB＋1TBモデルが5％オフの35万6819円
-
第2336回
トピックス8GB版「arrows We3」が5万円切り！ 14％オフの4万8982円、5年後も電池容量は初期の80％
-
第2335回
トピックスプラスチックが「バターのように切れる」！ 約5万円の超音波カッター「ZO-41Ⅱ」がAmazonで3万6182円に
-
第2333回
トピックス8.8型なのに中身はハイエンド！ Snapdragon 8 Elite Gen 5搭載「Legion Tab」が15万9500円
-
第2333回
トピックス閉じても約4.1型、開けば6.9型！ 5000万画素カメラ搭載「Galaxy Z Flip7」が8％オフの15万1570円
-
第2332回
トピックス6万3800円安い！ 最大50TOPS、しかも有機ELの「Lenovo Chromebook Plus」が12万4740円
-
第2331回
トピックス10.51型なのに16GB＋1TB！ 920gの2in1ノート「TENKU MOBILE S10+」が8万9090円
- この連載の一覧へ