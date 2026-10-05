カプコンは10月5日、全世界でシリーズ累計販売本数6000万本（※2026年6月30日現在）を超える対戦格闘ゲームの金字塔「ストリートファイター」の新作実写映画「ストリートファイター／ザ・ムービー」について、IMAX・MX4D・4DX・SCREENX・ULTRA 4DX・Dolby Cinemaでの上映が決定したと発表。映画は全世界同時公開で、公開日は2026年10月16日から。

フォーマットごとに異なる魅力を放つ4種のポスターでは、「ストリートファイター／ザ・ムービー」の世界観と、個性豊かなファイターたちの魅力が存分に描かれているので、ぜひともチェックしよう。

さらに10月16日の初日より、IMAX版の上映回限定でリュウが波動拳を構えるビジュアルを使用したIMAX入場者特典A3ポスターの配布が決定（IMAX版では、A3ポスターのみ配布となる。入場者特典の「キャラクターシール」の配布はなし）。数量限定のため、早めに映画館に足を運んでゲットしよう。

★IMAX入場者特典A3ポスター注意事項：

※IMAXご鑑賞のお客様限定のプレゼントとなります。

※お一人様、1回のご鑑賞につき、1枚のプレゼントとなります。

※劇場により数に限りがありますので、予めご了承ください。

※なくなり次第終了となります。

※画像はイメージです。

※プレゼントは非売品です。転売はご遠慮ください。

※まれに傷や汚れがあるものがございますが、返品・交換は一切お受けできません。ご了承ください。

IMAX(R) is a registered trademark of IMAX Corporation.

■Filmed For IMAX プログラムについて

「Filmed For IMAX」プログラムは、映画製作者がIMAXのテクノロジー技術を最大限に活用し、世界中の観客に最も没入感のある映画体験を届けるためのより多くの機会を提供する。

プリプロダクションから世界中での劇場公開まで、映画製作者は制作プロセス全体を通じてIMAXと密接に連携し、カスタムIMAXサウンドミックスから同社独自の拡張アスペクト比、画像強調技術に至るまで、映画のあらゆる側面をThe IMAX Experience（IMAX体験）にあわせて最適化している。

■キャンペーン＆チケット情報

●ジャパンプレミアのSNSキャンペーン

10月16日の映画公開に先駆け、10月14日に豪華ゲスト登壇予定のジャパンプレミア開催が決定した。これを記念して、カプコンの「SF公式（@StreetFighterJA）」と「スト6広報部（@SF6_PR）」のX公式アカウントで、25組50名を招待するキャンペーンを実施中。

参加方法は、1.「SF公式（@StreetFighterJA）」と「スト6広報部（@SF6_PR）」の両アカウントをフォロー、2.キャンペーンポストをリポストとなっている。締め切りは10月8日23時59分までなので、こちらもチェックしてほしい。

●アクリルパネル付きバンドルチケット

ムビチケを販売しているムービーウォーカーより、こちらも「ストリートファイター」ファン必見のバンドルチケットが発売中。『ストリートファイター6』ファンにはおなじみのイラストレーター・観虐（かんぎゃく）氏が、映画の横型ティザービジュアルをベースに描き下ろした、オリジナルイラストをアクリルパネル化したアイテムと、オンラインムビチケ前売券のセット商品となる。

映画のビジュアルを観虐氏らしいテイストでさらに魅力あるものに仕上げている。ムービーウォーカーストアのホームページにて購入可能だ。

【MOVIE WALKER STORE】

「ストリートファイター／ザ・ムービー」アクリルパネル付きムビチケ前売券（オンライン）

販売期間：2026年9月17日17時～10月8日23時59分

価格：5000円（送料別）

サイズ：横182mm×縦128mm（B6サイズ）

https://store.moviewalker.jp/item/detail/5478?ref=official

※座席指定に必要な「ムビチケ購入番号」および「暗証番号」は、2026年10月9日にメールにてご案内予定です。

※グッズは10月上旬以降順次発送予定です。

※グッズのみでの販売はございません。

※オンライン券のためムビチケ前売券（カード）は手に入りません。

※そのほか、商品に関する注意事項は商品ページにてご確認ください。

※通常のムビチケ前売券（オンライン券、カード券）は10月15日23時59分までの販売です。

●ローソンとのコラボレーション

10月16日の映画「ストリートファイター／ザ・ムービー」の公開に先駆け、映画「ストリートファイター／ザ・ムービー」のグッズ付きムビチケ前売券（コンビニ券 ※以下、ムビチケコンビニ券）が販売中。

ムビチケコンビニ券には、ローソン店内のLoppiで申し込める、「【＠Loppiオリジナル】デスクマット」が付いたグッズ付きムビチケ前売券が登場している。商品詳細や購入方法に関しては、下記ムビチケコンビニ券販売ページを確認してほしい。

【＠Loppiオリジナル】グッズ付きムビチケコンビニ券商品概要【商品情報】

●セット内容：ムビチケコンビニ券×1枚 ＋ 「デスクマット」×1個

サイズ（約）：H600mm×W300mm

●価格

【一般ムビチケコンビニ券セット】

一般ムビチケコンビニ券×1枚 ＋ 「デスクマット」×1個……5900円

グッズ付きムビチケコンビニ券を購入した人に、『ストリートファイター6』で使用できる「ケン」の映画公開記念特別カラーが手に入るイベントコードもプレゼント。

さらに、『ストリートファイター6』のゲーム内で使用できる称号の配布が決定。2つのゲーム内特典が付いてくる注目のグッズ付きムビチケコンビニ券を、ぜひチェックしよう。ゲーム内で使用できる称号の詳細は、今後の続報を待とう。

ゲーム内の「イベントコードの入力」に入手したイベントコードを登録すると、特典を受け取れる。

※本イベントコードはPlayStation 5版専用ではありません。PlayStation 5ほか、PlayStation 4、Xbox Series X|S、PC（Steam）、Nintendo Switch 2 版『ストリートファイター6』でご利用いただけます。

※画像はイメージです。

※イベントコード入力期間：2026年10月16日0時～2027年1月15日23時59分。

※『ストリートファイター6』およびインターネット接続環境が必要です。

※本特典は、後日別途入手できる場合があります。

※内容・仕様は予告なく変更になる場合があります。

●販売場所：全国のローソン店内のLoppi端末

●受付期間：2026年9月17日15時～10月15日23時30分

●グッズ引換日：2027年1月29日10時以降

●Lコード：99170

【特設サイト】https://www.lawson.co.jp/campaign/lop_streetfighter_the_movie/

※グッズ付きムビチケコンビニ券はWebではご購入いただけません。全国のローソン店内のLoppi端末のみのお取扱いとなります。

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。ご了承ください。

※受付期間中であっても受付を終了する場合がございます。

▼各種チケットの詳細は公式サイトをチェック！

https://streetfighter-the-movie.jp/ticket.html

■『ストリートファイター6』×プレイステーション ストアカードキャンペーン開催！

2026年10月12日～11月8日の購入対象期間中に、ローソン、ナチュラルローソン、ローソンストア100にて「プレイステーション ストアカード」3000円券または5000円券を購入し、キャンペーンサイトに応募すると、もれなく『ストリートファイター6』で使用できる「リュウ」の映画公開記念特別カラーが手に入る特典コードをプレゼント。

ゲーム内の「イベントコードの入力」に入手したイベントコードを登録すると、特典を受け取れる。

※本イベントコードはPlayStation 5版専用ではありません。PlayStation 5ほか、PlayStation 4、Xbox Series X|S、Steam、Nintendo Switch 2 版『ストリートファイター6』でご利用いただけます。

※イベントコード入力期間：2026年10月16日0時～2027年1月15日23時59分。

※『ストリートファイター6』およびインターネット接続環境が必要です。

※本特典は、後日別途入手できる場合があります。

さらに、5000円券を購入した人には、映画関連グッズを抽選でプレゼント。

●ダッフルバッグ：3名

●パーカー（M・Lサイズ）：3名（計6名）

●ハンドラップ：5名

●冷感タオル：10名

※内容・仕様は予告なく変更になる場合があります。

●キャンペーン期間

・購入対象期間：2026年10月16日0時～2027年1月15日23時59分

・応募対象期間：2026年10月16日0時～2027年1月15日23時59分

※"PlayStation"は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。

【映画「ストリートファイター／ザ・ムービー」概要】

監督：キタオ・サクライさん

製作総指揮：Ｊ・Ｊ・フックさん／ジェイ・アシェンフェルターさん／辻本憲三さん／辻本春弘さん

製作：メアリー・ペアレントさん／ケイル・ボイターさん／ジェイソン・モモアさん／中山貴之さん／ステファン・マクールさん

出演：ノア・センティネオさん／アンドリュー・小路さん／カリーナ・リャンさん／ジョー・“ロマン・レインズ”・アノアイさん／デヴィッド・ダストマルチャンさん／コーディ・ローデスさん／アンドリュー・シュルツさん／ヴィドゥユト・ジャームワールさん／エリック・アンドレさん／オーヴィル・ペックさん／オリヴィエ・リヒタースさん／後藤洋央紀さん／ライナ・バランディンガムさん／アレクサンダー・ヴォルカノフスキーさん／カイル・ムーニーさん／メル・ジャーンソンさん／With カーティス・“50セント”・ジャクソンさん／And ジェイソン・モモアさん

日本語吹替版キャスト：高橋広樹さん／岸祐二さん／折笠富美子さん／武虎さん／楠大典さん／安元洋貴さん／楠田敏之さん／江川大輔さん／チョーさん／諏訪部順一さん／三宅健太さん／永野善一さん／たなか久美さん／沢城みゆきさん／鶴岡聡さん／うえだゆうじさん／狩野英孝さん／なだぎ武さん／丹生明里さん／葛葉さん

原題：Street Fighter

配給：東和ピクチャーズ・東宝

公式サイトURL：http://streetfighter-the-movie.jp/

【ゲーム情報】

タイトル：ストリートファイター6

ストリートファイター6 Years 1-2 ファイターズエディション

ジャンル：対戦格闘

販売：カプコン

プラットフォーム：Nintendo Switch 2／PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S／PC（Steam）

発売日：

PS5／PS4／XSX|S／Steam：発売中（2023年6月2日）

Switch 2：発売中（2025年6月5日）

価格：

パッケージ通常版：8789円

ダウンロード通常版：4990円

パッケージ版「Years 1-2 ファイターズエディション」：8789円

ダウンロード版「Years 1-2 ファイターズエディション」：7990円

プレイ人数：1～2人（オフライン）／2～16人（オンライン）

CERO：C（15才以上対象）