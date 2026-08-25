カプコンは8月25日、全世界でシリーズ全世界累計販売本数6000万本（※2026年6月30日現在）を超える対戦格闘ゲームの金字塔「ストリートファイター」の新作実写映画「ストリートファイター／ザ・ムービー」について、ストリートファイター愛あふれる豪華メンバーの日本語吹替キャストを明らかにした。映画の公開日は、2026年10月16日だ。

キックボクサーのジョー役には、ゲーム好きでも知られ、カプコン公式ウェブ番組「カプコンTV!!」のメインパーソナリティも務めるお笑い芸人の狩野英孝さん。持ち前の高いテンションと表現力で、ジョーのエネルギッシュなキャラクターに命を吹き込んでいる。

そして、とあるアメリカ人夫婦役には、大の「ストリートファイター」好きで知られる、なだぎ武さんと丹生明里さんの二人が抜擢。長年にわたって培ってきた原作ゲームへの深い愛と絶妙なコンビネーションで作品に彩りを添える。

さらに、ジョー役を務める狩野英孝さんから、作品への意気込みを語るアツいコメント映像も到着しているので、お見逃しなく。

▼狩野英孝さん意気込みコメント動画

https://www.youtube.com/watch?v=c5sgM5r7YvQ

■映画「ストリートファイター／ザ・ムービー」概要

●STORY：

舞台は1993年。かつて、ともに天才格闘家として名を馳せ、兄弟のような存在であったリュウとケン。ある理由により疎遠になった二人のもとに、謎の女性格闘家・春麗が現れ、“ワールドウォリアートーナメント（世界格闘王決定戦）”の招待状が差し出される。ルールなし、リミットなし、容赦なしの【ザ・最強】を決める世界最高峰の頂上決戦だ。

大会に出場するにあたり、リュウとケンは互いに拳を交わし、世界最強の猛者たち“ストリートファイター”と戦うことになる。トーナメントが進むにつれて、この大会は単にチャンピオンを決めるだけではない、大いなる陰謀が隠されていることが明らかになる……。

リュウとケンが過去に葬り去ったはずの究極の悪夢が再び蘇る。この絶体絶命の敵を前に、二人は力をあわせ、その拳で運命を変えることができるのか？

監督：キタオ・サクライ

製作総指揮：J・H・フック／ジェイ・アシェンフェルター／辻本憲三／辻本春弘

製作：メアリー・ペアレント／ケイル・ボイター／ジェイソン・モモア／中山貴之／ステファン・マクール

出演：ノア・センティネオ／アンドリュー・小路／カリーナ・リャン／ジョー・“ロマン・レインズ”・アノアイ／デヴィッド・ダストマルチャン／コーディ・ローデス／アンドリュー・シュルツ／ヴィドゥユト・ジャームワール／エリック・アンドレ／オーヴィル・ペック／オリヴィエ・リヒタース／後藤洋央紀／ライナ・バランディンガム／アレクサンダー・ヴォルカノフスキー／カイル・ムーニー／メル・ジャーンソン／With カーティス・“50セント”・ジャクソン／And ジェイソン・モモア

日本語吹替版キャスト：高橋広樹／岸祐二／折笠富美子／安元洋貴／沢城みゆき／鶴岡聡／チョー

原題：Street Fighter

配給：東和ピクチャーズ・東宝

【ゲーム情報】

タイトル：ストリートファイター6

ストリートファイター6 Years 1-2 ファイターズエディション

ジャンル：対戦格闘

販売：カプコン

プラットフォーム：Nintendo Switch 2／PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S／PC（Steam）

発売日：

PS5／PS4／XSX|S／Steam：発売中（2023年6月2日）

Switch 2：発売中（2025年6月5日）

価格：

パッケージ通常版：8789円

ダウンロード通常版：4990円

パッケージ版「Years 1-2 ファイターズエディション」：8789円

ダウンロード版「Years 1-2 ファイターズエディション」：7990円

プレイ人数：1～2人（オフライン）／2～16人（オンライン）

CERO：C（15才以上対象）