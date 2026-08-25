アメリカ人夫婦役になだぎ武さんと丹生明里さんが決定！
ジョー役に狩野英孝さん！映画「ストリートファイター／ザ・ムービー」の吹替声優＆コメント映像が解禁
カプコンは8月25日、全世界でシリーズ全世界累計販売本数6000万本（※2026年6月30日現在）を超える対戦格闘ゲームの金字塔「ストリートファイター」の新作実写映画「ストリートファイター／ザ・ムービー」について、ストリートファイター愛あふれる豪華メンバーの日本語吹替キャストを明らかにした。映画の公開日は、2026年10月16日だ。
キックボクサーのジョー役には、ゲーム好きでも知られ、カプコン公式ウェブ番組「カプコンTV!!」のメインパーソナリティも務めるお笑い芸人の狩野英孝さん。持ち前の高いテンションと表現力で、ジョーのエネルギッシュなキャラクターに命を吹き込んでいる。
そして、とあるアメリカ人夫婦役には、大の「ストリートファイター」好きで知られる、なだぎ武さんと丹生明里さんの二人が抜擢。長年にわたって培ってきた原作ゲームへの深い愛と絶妙なコンビネーションで作品に彩りを添える。
さらに、ジョー役を務める狩野英孝さんから、作品への意気込みを語るアツいコメント映像も到着しているので、お見逃しなく。
▼狩野英孝さん意気込みコメント動画
https://www.youtube.com/watch?v=c5sgM5r7YvQ
■映画「ストリートファイター／ザ・ムービー」概要
●STORY：
舞台は1993年。かつて、ともに天才格闘家として名を馳せ、兄弟のような存在であったリュウとケン。ある理由により疎遠になった二人のもとに、謎の女性格闘家・春麗が現れ、“ワールドウォリアートーナメント（世界格闘王決定戦）”の招待状が差し出される。ルールなし、リミットなし、容赦なしの【ザ・最強】を決める世界最高峰の頂上決戦だ。
大会に出場するにあたり、リュウとケンは互いに拳を交わし、世界最強の猛者たち“ストリートファイター”と戦うことになる。トーナメントが進むにつれて、この大会は単にチャンピオンを決めるだけではない、大いなる陰謀が隠されていることが明らかになる……。
リュウとケンが過去に葬り去ったはずの究極の悪夢が再び蘇る。この絶体絶命の敵を前に、二人は力をあわせ、その拳で運命を変えることができるのか？
監督：キタオ・サクライ
製作総指揮：J・H・フック／ジェイ・アシェンフェルター／辻本憲三／辻本春弘
製作：メアリー・ペアレント／ケイル・ボイター／ジェイソン・モモア／中山貴之／ステファン・マクール
出演：ノア・センティネオ／アンドリュー・小路／カリーナ・リャン／ジョー・“ロマン・レインズ”・アノアイ／デヴィッド・ダストマルチャン／コーディ・ローデス／アンドリュー・シュルツ／ヴィドゥユト・ジャームワール／エリック・アンドレ／オーヴィル・ペック／オリヴィエ・リヒタース／後藤洋央紀／ライナ・バランディンガム／アレクサンダー・ヴォルカノフスキー／カイル・ムーニー／メル・ジャーンソン／With カーティス・“50セント”・ジャクソン／And ジェイソン・モモア
日本語吹替版キャスト：高橋広樹／岸祐二／折笠富美子／安元洋貴／沢城みゆき／鶴岡聡／チョー
原題：Street Fighter
配給：東和ピクチャーズ・東宝
【ゲーム情報】
タイトル：ストリートファイター6
ストリートファイター6 Years 1-2 ファイターズエディション
ジャンル：対戦格闘
販売：カプコン
プラットフォーム：Nintendo Switch 2／PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S／PC（Steam）
発売日：
PS5／PS4／XSX|S／Steam：発売中（2023年6月2日）
Switch 2：発売中（2025年6月5日）
価格：
パッケージ通常版：8789円
ダウンロード通常版：4990円
パッケージ版「Years 1-2 ファイターズエディション」：8789円
ダウンロード版「Years 1-2 ファイターズエディション」：7990円
プレイ人数：1～2人（オフライン）／2～16人（オンライン）
CERO：C（15才以上対象）
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