山善の電動昇降デスクが3万円切り！ 立つ・座る高さを3パターン記憶できて2万9655円

価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

【Amazonで割引中】山善 電動昇降デスク「AED-1260」をチェック！

山善の電動昇降デスク「AED-1260」がAmazonで割引対象。参考価格33,800円から12％オフの29,655円で販売中。

山善の「AED-1260」は、好みの高さを3パターンまで登録でき、座るとき、立つときの高さをボタン操作で呼び出せる電動昇降デスク。高さは71～116cmの範囲で調整でき、障害物を検知すると停止して逆方向へ約5cm戻る機能も備える。価格を抑えながら、電動昇降デスクに欲しい機能をしっかり盛り込んだ1台だ。

①3つの高さを記憶、ボタン操作で呼び出せる

好みの高さを3パターンまで登録できるメモリー機能を搭載。座って使う高さや立って使う高さなどを登録でき、ボタン操作で呼び出せる。高さは71～116cmの範囲で調整でき、1モーターでも安定した昇降を実現する。

②障害物を検知、約5cm逆方向へ戻る

昇降中に障害物を検知すると動作を停止する衝突検知機能を搭載。上昇中に検知した場合は約5cm下降し、下降中なら約5cm上昇する。脚と天板の接続部には金属製のネジ受けを採用し、ボルトを繰り返し締め直せる構造になっている。

③USBを2種類搭載、幅120cmの天板

USB Type-AとType-Cを各1ポート搭載。天板は幅120×奥行60cmで、耐荷重は60kgとなっている。素材にはメラミン樹脂を使用した合成樹脂化粧パーティクルボードを採用し、脚部にはスチールを使用している。