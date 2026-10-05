濡れた道も滑りにくい！ アディダスの軽量ゴアテックスシューズが30％オフ

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アディダスの「テレックス スカイチェイサー AX5 GORE-TEX」は、メンズ向けの防水仕様トレッキングシューズ。Amazonでは30％オフセールを開催中で、1万2320円（カーボン 26.5cm）などで販売されています（10月5日現在）。

本製品は、険しい地形でも軽快に動ける軽量ハイキングシューズ。防水性と透湿性に優れたGORE-TEXメンブレンが雨やムレを防ぎ、Continentalラバーアウトソールが濡れた路面でも高いグリップ力を発揮します。

さらにクッション性と安定感を備えたLIGHTMOTION EVAミッドソールにより、日常からアウトドアまで快適に履きこなせる1足です。

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。

雨の日も靴内を快適に保つGORE-TEX仕様

高い防水性と透湿性を兼ね備えたGORE-TEXを採用しており、悪天候でも水の侵入を防ぎつつ足元のムレを軽減してくれます。

濡れた路面や岩場でも滑りにくい強力なグリップ力

Continentalラバーアウトソールを搭載し、乾いた道はもちろん濡れた地面や滑りやすい岩場でもしっかり地面を捉えます。

クッション性と安定感を両立した軽量ミッドソール

軽量なLIGHTMOTION EVAミッドソールが着地時の衝撃を吸収し、起伏のある悪路でも足のブレを抑えて歩行をサポートします。

まとめ：濡れた道も安心して歩けるシューズ

おすすめしたいのは、「雨の日用の靴」を探している人です。防水性に定評のあるゴアテックス素材を採用し、滑りにくい靴底でしっかり足元を支えます。行楽シーズンに足をのばして遠出する場合、しっかりめの靴が欲しい人におすすめです。

また、デザインもアディダスということで、普段履きでも違和感ない仕上がり。セールで30％オフとなっているこの機会にぜひ購入してみては。

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。