ソニーの完全ワイヤレス「WF-C510」が7618円！ DSEEに外音取り込み、マルチポイントまで対応

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【Amazonで割引中】ソニー 完全ワイヤレス「WF-C510」をチェック！

ソニーの完全ワイヤレスイヤフォン「WF-C510」がAmazonでセール対象。参考価格9,900円から23％オフの7,618円で販売中。

ソニー「WF-C510」は、価格を抑えながら、音質や使い勝手に関わる機能を幅広く備えているのがポイント。小型・軽量に仕上げた完全ワイヤレスイヤフォンで、装着性やバッテリーなど、普段使いで気になる部分もしっかり押さえている。

①約21％小型化、片耳わずか4.6g

前モデルから約21％小型化し、イヤフォン本体は片耳わずか4.6g。小さい耳でも奥までしっかり装着しやすく、耳からのはみ出しも少ない設計だ。ケースも31gと軽量で、本体とケースの両方をコンパクトに仕上げている。

②最大22時間再生、5分の急速充電にも対応

バッテリーはケース込みで最大22時間再生に対応。さらに、5分の充電で最大1時間再生できる急速充電も利用できる。長時間再生と急速充電の両方に対応しており、充電時間は1.5時間となっている。

③DSEEで補完、好みに合わせて音質調整

低音域から高音域までバランスの良い音質で、ボーカルも自然かつクリアに再生。DSEEにより圧縮された音源をCD音質相当まで補完できるほか、自分好みの音質に調整することもできる。