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Amazonで“ずっと売れてるやつ”だけ紹介します！ 第276回

2日使える大容量バッテリー！ おサイフケータイ＆microSD対応の「arrows Alpha2」

2026年10月05日 17時00分更新

文● Zenon／ASCII

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Amazonで「arrows Alpha 2」をチェック！
 

満足度の高い1台
「arrows Alpha 2」

　arrows Alpha 2は、FCNTが販売するSIMフリースマートフォン。Amazon.co.jpでタイムセール8万4990円（10％オフ）で販売されています（10月5日現在）。

　本製品は、Android 16や6.4インチ高輝度OLED、Dimensity 8350 Extremeを搭載した端末。高耐衝撃性と水中撮影対応の防水性を誇り、5030万画素カメラや自律神経を測るヘルスケア機能も備えます。

　90W急速充電対応のシリコンカーボンバッテリーにより、長寿命かつ最大2日間の駆動を実現。最大2TBのmicroSDカードやおサイフケータイもサポートし、日常使いから動画鑑賞まで快適にこなせるハイパフォーマンスが魅力の1台です。

「arrows Alpha 2」の特徴

水中撮影や1.8m落下に耐える世界最高峰の圧倒的な頑丈さ

　防水・防塵に加え、水深1mでの水中撮影やコンクリート落下に耐えるタフなボディと極細ベゼルの高い没入感を両立しています。

2日間持つ長寿命バッテリーと90Wの超急速充電機能

　電池劣化を抑えるシリコンカーボンバッテリーを初搭載し、別売り90W充電器を使えば約40分でフル充電が完了します。

暗所や動画も綺麗に残せる高性能なAIカメラと独自機能

　ソニー製センサー採用の約5030万画素カメラのほか、自律神経を測定するコンディション管理など便利な独自機能を備えます。

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まとめ：日常使いに便利な最上位モデル

　おすすめしたいのは、「コスパの良い全部入りスマホ」を求める人です。FeliCa（おサイフケータイ）対応など日常的に必要な機能は揃っており、高画質なカメラは色鮮やかに日常を切り取ります。

　長寿命＆大容量バッテリーや、144Hzのぬるぬる動く有機ELディスプレー、そして水中撮影をこなす耐久力なども魅力的な一台。ぜひ買い替えの候補としてご検討ください。

Amazon.co.jpでチェック

arrows Alpha2 8+256GB Android16/SIMフリースマートフォン/docomo・au・SoftBank・Rakuten回線対応/6.4インチ/1-144Hz有機ELディスプレイ/SDカード対応/FeliCa対応/超急速充電/防水防塵/高耐久/50MPカメラ/gemini/arrows AI/ホワイト

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