【今日から】最大25％ポイント還元！PayPay自治体キャンペーン 2026年10月開始分は宮古島が熱い！

PayPayのポイント還元率が大幅アップする「あなたのまちを応援プロジェクト」。この記事では2026年10月開始分の参加自治体をご紹介します。
還元率は最大25％！予定より早く終了することもあるので、対象エリアで買い物をする方はお見逃しなく。
東北
●岩手県
遠野市「くらし応援！遠野市PayPayポイントキャンペーン（第2弾）」
開催期間：2026年10月1日0時～11月30日23時59分
対象店舗：岩手県遠野市内のPayPay加盟店のうち、キャンペーンツールの掲出がある店舗（一部を除く）
ポイント還元率：最大20％
付与上限：
・1回あたり：2000ポイント
・月あたり：5000ポイント
九州・沖縄
●宮崎県
都城市「中心市街地の対象店舗で最大15％ポイント付与！ 都城商工会議所まちなか回遊キャンペーン（第5弾）」
開催期間：2026年10月1日0時～10月31日23時59分
対象店舗：宮崎県都城市内のPayPay加盟店のうち、都城市とPayPayが対象店舗として指定する加盟店（一部を除く）
ポイント還元率：最大15％
付与上限：
・1回あたり：1000ポイント
・期間あたり：1500ポイント
●沖縄県
宮古島市「宮古島市キャッシュレス還元キャンペーン」
開催期間：2026年10月1日0時～12月31日23時59分
対象店舗：沖縄県宮古島市内のPayPay加盟店のうち、宮古島市とPayPayが対象店舗として指定する加盟店（一部を除く）
ポイント還元率：最大25％
付与上限：
・1回あたり：2000ポイント
・期間あたり：8000ポイント
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