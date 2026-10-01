【今日から】最大25％ポイント還元！PayPay自治体キャンペーン 2026年10月開始分は宮古島が熱い！

PayPayのポイント還元率が大幅アップする「あなたのまちを応援プロジェクト」。この記事では2026年10月開始分の参加自治体をご紹介します。

還元率は最大25％！予定より早く終了することもあるので、対象エリアで買い物をする方はお見逃しなく。

東北

●岩手県

遠野市「くらし応援！遠野市PayPayポイントキャンペーン（第2弾）」

開催期間：2026年10月1日0時～11月30日23時59分

対象店舗：岩手県遠野市内のPayPay加盟店のうち、キャンペーンツールの掲出がある店舗（一部を除く）

ポイント還元率：最大20％

付与上限：

・1回あたり：2000ポイント

・月あたり：5000ポイント

九州・沖縄

●宮崎県

都城市「中心市街地の対象店舗で最大15％ポイント付与！ 都城商工会議所まちなか回遊キャンペーン（第5弾）」

開催期間：2026年10月1日0時～10月31日23時59分

対象店舗：宮崎県都城市内のPayPay加盟店のうち、都城市とPayPayが対象店舗として指定する加盟店（一部を除く）

ポイント還元率：最大15％

付与上限：

・1回あたり：1000ポイント

・期間あたり：1500ポイント

●沖縄県

宮古島市「宮古島市キャッシュレス還元キャンペーン」